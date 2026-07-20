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Joia de Cotia entra no radar e projeta espaço no profissional do São Paulo

Jogador tem chamado atenção do profissional

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 12:15
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Gustavo Santana do São Paulo
Gustavo Santana com a camisa do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)

Gustavo Santana tem aproveitado a intertemporada para ganhar destaque no São Paulo. Revelado em Cotia, o atacante foi o principal artilheiro da equipe nos jogos-treinos realizados durante o período de preparação, com três gols em seis testes, superando inclusive os jogadores do elenco principal.

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    • Aos 20 anos, a Cria de Cotia tem chamado a atenção da comissão técnica de Dorival Júnior e aparece como uma das opções para ganhar mais minutos na sequência da temporada. O atacante falou sobre a expectativa de conquistar espaço no profissional e destacou a influência do treinador em seu processo de evolução.

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    - Tenho me sentido muito bem durante os treinos e nessa fase de preparação. Procuro dar o meu melhor todos os dias para chamar atenção do professor e conquistar o meu espaço quando as competições voltarem - disse Gustavo Santana.

    - Ainda temos mais alguns dias de trabalho antes do retorno dos jogos, e quero aproveitar cada treino para chegar no meu melhor nível - completou.

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    • Dorival Júnior costuma abrir espaço para jogadores formados nas categorias de base. Desde o retorno ao São Paulo, o treinador já havia ressaltado que pretendia integrar e aproveitar os talentos de Cotia ao longo da temporada, conforme o desenvolvimento e as oportunidades surgissem.

    Gustavo Santana com a camisa do São Paulo
    Gustavo Santana com a camisa do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Quem são os jogadores que mais marcaram nos jogos-treinos do São Paulo?

    1. Gustavo Santana: 3 gols
    2. André Silva: 2 gols
    3. Tapia: 1 gol
    4. Artur: 1 gol
    5. Ryan Francisco: 1 gol
    6. Luciano: 1 gol
    7. Nicolas: 1 gol

    Quem é Gustavo Santana, que marcou dois gols em jogo-treino do São Paulo?

    No Sub-20, começou a ganhar mais minutagem com Allan Barcellos. Na época, com a promoção de algumas peças para o profissional, como Ryan Francisco e Paulinho, assumiu a titularidade e passou a formar o setor ofensivo da equipe no Campeonato Paulista Sub-20.

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    Mas o que tem chamado a atenção no profissional são as características de Gustavo Santana. Além de ser um atacante de muita mobilidade, consegue atuar tanto como um segundo atacante como também um jogador capaz de oferecer presença de área sem perder participação na criação das jogadas. Ambidestro, apresenta bom aproveitamento nas bolas aéreas, características que ampliam as possibilidades de utilização.

    Titular na Copinha neste ano, foi relacionado por Dorival Júnior pela primeira vez contra o Botafogo, antes da pausa para a Copa.

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