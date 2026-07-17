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Curiosidade da Copa: apenas uma seleção jogou nos três países-sede

Só a Colômbia esteve presente no México, no Canadá e nos Estados Unidos

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 14:45
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Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)
Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

A Colômbia entrou para a história da Copa do Mundo de 2026 ao se tornar a única seleção a atuar nos três países-sede do torneio: México, Estados Unidos e Canadá. Integrante do Grupo K, a equipe iniciou a campanha em território mexicano diante de Uzbequistão e República Democrática do Congo, enfrentou Portugal nos Estados Unidos e encerrou sua participação no Canadá, onde disputou a fase eliminatória.

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    • Após liderar a chave na primeira fase, os colombianos iniciaram o mata-mata contra Gana, em território estadunidense. A eliminação ocorreu nas oitavas de final diante da Suíça, no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

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    Torcedores da Colômbia nos arredores do Hard Rock Stadium - Copa do Mundo 2026
    Torcedores da Colômbia (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Independentemente do local, a torcida colombiana compareceu em peso. Os jogos da equipe registraram públicos próximos à capacidade máxima de cada arena:

    • Uzbequistão (Estádio Azteca - México): 80.824
    • RD Congo (Estádio Akron - México): 45.358
    • Portugal (Hard Rock Stadium - EUA): 67.000
    • Gana (Arrowhead Stadium - EUA): 69.045
    • Suíça (BC Place - Canadá): 52.497
  • Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

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    • Logística do torneio e recorde de público


    A circulação das equipes pelos territórios foi determinada pela Fifa antes do sorteio dos grupos, realizado em dezembro do ano passado. O trajeto de cada país no mata-mata dependia exclusivamente da posição de classificação na etapa anterior.

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    Após o encerramento das semifinais, o Mundial contabiliza 6.665.825 torcedores nos estádios. Com média oficial de ocupação de 99,7%, a edição de 2026 se consolida entre as de maior presença de público na história das Copas.

    Divisão das sedes entre as demais seleções


    Diferente do roteiro completo da Colômbia, as outras delegações tiveram deslocamentos mais restritos:

    Apenas nos Estados Unidos: O Brasil e outras 14 seleções jogaram exclusivamente em cidades estadunidenses. O itinerário brasileiro concentrou-se entre Nova Jersey, Miami, Filadélfia e Houston.

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    Apenas no México: Somente os donos da casa e a Coreia do Sul atuaram apenas em território mexicano, ambos pelo Grupo A.

    Dupla sede: Treze seleções dividiram seus jogos entre EUA e México, enquanto 17 países jogaram nos EUA e no Canadá.

    Isolados: Nenhuma seleção atuou apenas no Canadá ou na combinação exclusiva entre Canadá e México.

    Encerramento da Copa do Mundo


    A reta final do torneio não altera o panorama de deslocamento das seleções, pois as partidas decisivas ocorrem nos Estados Unidos.

    A disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra acontece neste sábado (18), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. No domingo (19), no mesmo horário, Espanha e Argentina decidem o título mundial no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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