Marcos Leonardo foi o artilheiro do Santos na última temporada, ano do rebaixamento inédito do clube, com 21 gols em 49 partidas disputadas. No entanto, ele se envolveu em polêmica às vésperas do último jogo do Peixe no Brasileirão, o que resultou em abalamento do vestiário antes da fatídica derrota para o Fortaleza.