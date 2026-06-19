Flamengo se reapresenta em meio à Copa do Mundo; veja logística da intertemporada Time carioca realizará três amistosos fora do país

Os jogadores do Flamengo se reapresentaram na tarde desta sexta-feira (19), após o período de férias durante a Copa do Mundo. No Ninho do Urubu, o técnico Leonardo Jardim contou com duas novidades: Lorran e Rayan Lucas, que estavam emprestados ao futebol europeu, retornaram ao clube e ficam à disposição para os primeiros dias da intertemporada.

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Nas redes sociais, o perfil oficial do Flamengo divulgou um vídeo mostrando a chegada dos jogadores ao Ninho do Urubu. Já no primeiro dia de preparação, os atletas foram a campo após realizarem atividades na academia.

Vale destacar que, além dos trabalhos físicos, os jogadores passaram por exames médicos e testes de avaliação física neste início de preparação.

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O elenco rubro-negro treinará no Ninho do Urubu até o dia 28 de junho, quando embarca para Portugal, onde disputará uma série de três amistosos: contra River Plate, da Argentina, Lausanne, da Suíça, e Benfica, de Portugal. O retorno da delegação ao Brasil está previsto para o dia 12 de julho.

Confira a logística do Flamengo

🛫28/06: Viagem para Portugal

⚽03/07: Flamengo x River Plate

⚽08/07: Flamengo x Lausanne

⚽11/07: Flamengo x Benfica

🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

Leonardo Jardim em treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jogadores emprestados ao Flamengo

Lorran e Rayan Lucas estavam emprestados até junho e agora voltam ao Flamengo. O primeiro defendia o Pisa, da Itália, mas teve poucas oportunidades. Já Rayan Lucas atuou pelo Sporting B, de Portugal. Ambos chegam sem status de titulares e não devem receber muitas chances imediatas no time principal.

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Para mudar esse cenário, os dois terão a intertemporada como oportunidade para convencer Leonardo Jardim e buscar espaço no elenco rubro-negro.

Lorran pelo Pisa

10 jogos (1 titular) 1 gol 158 minutos para participar de gol 0.1 passes decisivos por jogo 0.4 finalizações por jogo (0.1 no gol) 46% de eficiência nos dribles 75% de acerto no passe 0.8 bolas recuperadas por jogo

Rayan Lucas pelo Sporting B

23 jogos (20 titular) 2 assistências 86% de acerto no passe 37.9 passes certos por jogo 55% de acerto no passe longo 12 passes decisivos 2.1 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 3.8 bolas recuperadas por jogo 62% de eficiência nos duelos 0.6 faltas cometidas por jogo 1.5 faltas sofridas por jogo 4 cartões amarelos

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