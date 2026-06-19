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Flamengo se reapresenta em meio à Copa do Mundo; veja logística da intertemporada

Time carioca realizará três amistosos fora do país

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 14:39
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Leonardo Jardim Flamengo Coritiba
Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Os jogadores do Flamengo se reapresentaram na tarde desta sexta-feira (19), após o período de férias durante a Copa do Mundo. No Ninho do Urubu, o técnico Leonardo Jardim contou com duas novidades: Lorran e Rayan Lucas, que estavam emprestados ao futebol europeu, retornaram ao clube e ficam à disposição para os primeiros dias da intertemporada.

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    • Nas redes sociais, o perfil oficial do Flamengo divulgou um vídeo mostrando a chegada dos jogadores ao Ninho do Urubu. Já no primeiro dia de preparação, os atletas foram a campo após realizarem atividades na academia.

    Vale destacar que, além dos trabalhos físicos, os jogadores passaram por exames médicos e testes de avaliação física neste início de preparação.

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    O elenco rubro-negro treinará no Ninho do Urubu até o dia 28 de junho, quando embarca para Portugal, onde disputará uma série de três amistosos: contra River Plate, da Argentina, Lausanne, da Suíça, e Benfica, de Portugal. O retorno da delegação ao Brasil está previsto para o dia 12 de julho.

    Confira a logística do Flamengo

    • 🛫28/06: Viagem para Portugal
    • ⚽03/07: Flamengo x River Plate
    • ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
    • ⚽11/07: Flamengo x Benfica
    • 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil
    Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu
    Leonardo Jardim em treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Jogadores emprestados ao Flamengo

    Lorran e Rayan Lucas estavam emprestados até junho e agora voltam ao Flamengo. O primeiro defendia o Pisa, da Itália, mas teve poucas oportunidades. Já Rayan Lucas atuou pelo Sporting B, de Portugal. Ambos chegam sem status de titulares e não devem receber muitas chances imediatas no time principal.

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    Para mudar esse cenário, os dois terão a intertemporada como oportunidade para convencer Leonardo Jardim e buscar espaço no elenco rubro-negro.

    Lorran pelo Pisa

    1. 10 jogos (1 titular)
    2. 1 gol
    3. 158 minutos para participar de gol
    4. 0.1 passes decisivos por jogo
    5. 0.4 finalizações por jogo (0.1 no gol)
    6. 46% de eficiência nos dribles
    7. 75% de acerto no passe
    8. 0.8 bolas recuperadas por jogo

    Rayan Lucas pelo Sporting B

    1. 23 jogos (20 titular)
    2. 2 assistências
    3. 86% de acerto no passe
    4. 37.9 passes certos por jogo
    5. 55% de acerto no passe longo
    6. 12 passes decisivos
    7. 2.1 desarmes por jogo
    8. 0.7 interceptações por jogo
    9. 3.8 bolas recuperadas por jogo
    10. 62% de eficiência nos duelos
    11. 0.6 faltas cometidas por jogo
    12. 1.5 faltas sofridas por jogo
    13. 4 cartões amarelos

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