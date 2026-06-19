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Lesão de Ismaël Koné ofusca feito histórico do Canadá na Copa do Mundo

Meio-campista agradece apoio recebido após fratura na perna em partida que marcou o primeiro triunfo canadense em Copas do Mundo.

PorJuliana YamaokaRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 14:43
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O canadense Ismael Koné fez post no Instagram se pronunciando sobre lesão sentida na estreia da Copa do Mundo, (Foto: Divulgação/ Instagram)
O canadense Ismael Koné fez post no Instagram se pronunciando sobre lesão sentida na estreia da Copa do Mundo, (Foto: Divulgação/ Instagram)

A seleção do Canadá viveu uma noite mágica na Copa do Mundo ao conquistar a primeira vitória de sua história no torneio. A goleada por 6 a 0 sobre o Catar colocou os canadenses em posição privilegiada no Grupo B e reforçou o crescimento da equipe no cenário internacional. No entanto, a comemoração acabou sendo parcialmente ofuscada pela grave lesão sofrida pelo meio-campista Ismaël Koné.

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    O canadense Ismael Koné defende o Sassuolo, da Itália. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    O canadense Ismael Koné defende o Sassuolo, da Itália. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Um dos principais nomes da equipe comandada por Jesse Marsch, Koné deixou o gramado ainda no segundo tempo após uma entrada dura do catariano Assim Madibo. O lance gerou grande preocupação entre jogadores, comissão técnica e torcedores. Após atendimento médico, o atleta foi retirado de maca e encaminhado para um hospital, onde exames confirmaram uma fratura na perna.

    Nas horas seguintes, o jogador utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores. Em publicação acompanhada por uma foto no hospital, Koné agradeceu as mensagens de apoio recebidas de companheiros, adversários e fãs do futebol. O meio-campista também afirmou que iniciará o processo de recuperação focado em retornar ainda mais forte aos gramados, demonstrando otimismo apesar da gravidade da lesão.

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    Confira nota oficial:

    "Alá nunca me abandonou. Ao longo da minha vida, nem uma única vez. Então por que duvidar dele agora? Especialmente sabendo que Ele conhece e vê tudo antes mesmo de acontecer. Ele tem um plano e um propósito para todos nós. Esta batalha é um teste para a minha fé Nele e para o meu caráter. E, sinceramente, estou pronto para isso, porque Alá nunca lhe dará um desafio que você não seja capaz de superar. Ser testado é um dos maiores presentes de Deus"

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    A manifestação do atleta gerou uma onda de solidariedade. Companheiros de seleção, clubes e torcedores deixaram mensagens desejando uma rápida recuperação ao jogador de 24 anos. Durante a partida, a preocupação com Koné foi evidente. Nathan Saliba, que entrou em seu lugar, homenageou o companheiro ao exibir sua camisa após marcar um dos gols da goleada canadense.

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    Apesar do clima de apreensão, o Canadá segue vivendo um momento histórico. Depois do empate na estreia contra a Bósnia e Herzegovina e da vitória contundente sobre o Catar, a equipe soma quatro pontos e aparece entre os candidatos à classificação para as oitavas de final. O desempenho também reforça a evolução do futebol canadense, que disputa a Copa em casa e sonha com uma campanha inédita.

    Agora, os canadenses voltam suas atenções para o próximo compromisso no Mundial. A seleção enfrenta a Suíça no dia 24 de junho, em Vancouver, pela última rodada do Grupo B. Um empate pode ser suficiente para garantir a liderança da chave e confirmar a melhor campanha da história do país em Copas do Mundo.

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