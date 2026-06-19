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Argélia apresenta queixa à Fifa após polêmica com Messi na Copa do Mundo

Arbitragem de Szymon Marciniak é questionada pela Federação Argelina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 15:19
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Marciniak levanta Mandi após falta dura de Messi em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo
Marciniak levanta Mandi após falta dura de Messi em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A Federação Argelina apresentou uma queixa junto a Fifa contra o árbitro Szymon Marciniak após a derrota por 3 a 0 para a Argentina, na Copa do Mundo. A entidade afirma que a equipe foi prejudicada por várias decisões controversas, segundo o portal "TSA".

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    Um dos lances apontados pela Federação Argelina foi uma falta de Lionel Messi cometida sobre Aissa Mandi, no primeiro tempo. No lance, o camisa 10 da Argentina acerta as travas da chuteira na panturrilha do defensor adversário, mas apenas a falta é aplicada, enquanto os atletas africanos pediam a revisão do VAR por um cartão vermelho.

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    A outra jogada se refere a uma suposta cotovelada de Mac Allister no rosto de Ibrahim Maza por volta dos 29 minutos do segundo tempo. No lance, o camisa 20 da Argentina não foi punido com nenhuma sanção pelo árbitro polonês.

    Messi pede desculpas após falta dura em Mandi em ARgentina x Argélia, pela Copa do Mundo
    Messi pede desculpas após falta dura em Mandi em ARgentina x Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Como foi Argentina x Argélia?

    No primeiro tempo, a Argentina chegou a abrir o placar nos minutos iniciais com Messi aproveitando um passe de Lautaro e finalizando no gol, mas o camisa 10 foi flagrado em posição irregular. A Argélia respondeu com Maza acionando Chaibi pelo lado esquerdo da área, e o meia estufou as redes, mas o lance também foi anulado por impedimento do argelino. E aos 17 minutos, Messi recebeu uma bola de De Paul na intermediária de ataque, avançou e soltou uma bomba para abrir o placar com uma grande contribuição do goleiro Luca Zidane. O craque ainda tentou surpreender a equipe adversária em uma cobrança de falta de longe, mas o chute saiu pela linha de fundo. Os africanos tentaram uma reação na reta final da etapa inicial, mas não conseguiram criar chances claras para igualar o marcador.

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    No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva do que a Argélia e quase ampliou o placar com Lautaro Martínez sendo acionado pelo lado direito da área e batendo cruzado, mas Luca Zidane fez grande defesa. Mas aos 14 minutos, o goleiro argelino rebateu uma finalização de fora da área de Mac Allister, e Messi aproveitou o rebote para estufar as redes com a perna direita. E aos 30 minutos, Messi recebeu uma bola na entrada da área e finalizou no cantinho e com perfeição para estufar as redes e marcar seu hat-trick e decretar a vitória da Albiceleste na estreia da Copa do Mundo. Com isso, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

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