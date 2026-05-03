Após perda do pai, Brazão diz ter recuperado o prazer de jogar pelo Santos

Gabriel Brazão foi um dos destaques do empate do Santos com o Palmeiras por 1 a 1 na noite do último sábado (2). O goleiro do Peixe mostrou estar em plena forma física e técnica com grandes defesas, mas também recuperado de uma perda pessoal que o abalou em grande parte da temporada.

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Durante o primeiro semestre deste ano, Brazão dividiu seu tempo e sua atenção entre treinos e jogos pelo Santos e os cuidados médicos do pai, que lutava contra um câncer agressivo, que o acabou vitimando no dia 20 do último mês.

— Infelizmente, perdi o meu pai, mas, antes disso, conversei com ele nos últimos dias, e ele me pediu para voltar a pensar no futebol, que tanto amo, e sentir novamente o prazer de jogar. Desde o começo do ano, foi difícil me dividir entre viagens, treinos e hospital. Nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, e a cabeça não descansava, estava sempre no meu pai. Agora, o que fica é a saudade. Ele gostaria de me ver bem, como foi no último jogo e agora novamente — desabafou Brazão, após o jogo contra o Palmeiras.

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Gabriel Brazão ao lado do pai no CT Rei Pelé/ (Foto: Divulgação/ Santos FC)

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Depois de ficar de fora das partidas contra Coritiba e Bahia após a perda do pai, Brazão está retomando o ritmo e foi decisivo para o empate do Peixe diante do Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos em 14 jogos, o Santos ocupa a 16ª posição na tabela. Mesmo assim, Brazão mostra confiança.

— Eu acho que estamos fazendo grandes jogos. Estamos jogando melhor, com uma continuidade de trabalho. Viemos à casa do Palmeiras e jogamos como planejado, criando oportunidades. Sabíamos que eles teriam chances, e nós também. Foi um jogo equilibrado. No detalhe, não cabe a mim dizer se foi falta ou não. Houve uma infelicidade ao perdermos a bola e sofrermos o gol. O Palmeiras, quando tem essas oportunidades, acaba punindo — analisou.

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Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta na próxima rodada o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, jogo em que Brazão, suspenso, não poderá atuar. Antes, o Peixe enfrenta o Deportivo Recoleta na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

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— São três vitórias que precisamos e é possível. Esperamos vencer na terça-feira para depois dentro da nossa casa vencer. Jogamos um fora e dois em casa, então é vencer, pois nossa classificação está em jogo — finalizou Brazão.