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Meia da Argentina projeta jogo equilibrado contra o Egito na Copa do Mundo

Paredes reconhece jogo ruim contra Cabo Verde, mas valoriza classificação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 11:28
Atualizado há 2 minutos
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Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Robert Cianflone/AFP)

Meia da Argentina, Leandro Paredes projeta um duelo equilibrado contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista, o jogador do Boca Juniors espera um confronto até mais complicado do que encontrou na vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde.

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    - Eles também jogaram 120 minutos e chegam com o mesmo cansaço que a gente. Estamos prontos para encarar a semana da melhor maneira possível para enfrentar o Egito, que será uma partida tão difícil, ou até mais, quanto essa.

    Leandro Paredes também destacou a capacidade da Argentina de saber sofrer contra Cabo Verde, mas buscar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. O atleta reconhece que não foi uma grande exibição, mas celebrou a vaga.

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    • - Competimos até o final. Somos uma seleção que, jogue bem ou jogue mal, sempre vai dar a cara e tratar de competir ao máximo. Sempre tentaremos mostrar nossa melhor versão. Hoje não conseguimos, mas sofrer também faz parte. Ganhar esse tipo de jogo é muito importante.

    Com a classificação sobre Cabo Verde, a Argentina encara o Egito nas oitavas de final, na terça-feira (8), às 13h (de Brasília).

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    Paredes e Varela disputam a bola no jogo entre Argentina e Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Paredes e Varela disputam a bola no jogo entre Argentina e Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Robert Cianflone/AFP)
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