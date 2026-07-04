Meia da Argentina projeta jogo equilibrado contra o Egito na Copa do Mundo Paredes reconhece jogo ruim contra Cabo Verde, mas valoriza classificação

Meia da Argentina, Leandro Paredes projeta um duelo equilibrado contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista, o jogador do Boca Juniors espera um confronto até mais complicado do que encontrou na vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- Eles também jogaram 120 minutos e chegam com o mesmo cansaço que a gente. Estamos prontos para encarar a semana da melhor maneira possível para enfrentar o Egito, que será uma partida tão difícil, ou até mais, quanto essa.

Leandro Paredes também destacou a capacidade da Argentina de saber sofrer contra Cabo Verde, mas buscar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. O atleta reconhece que não foi uma grande exibição, mas celebrou a vaga.

continua após a publicidade

- Competimos até o final. Somos uma seleção que, jogue bem ou jogue mal, sempre vai dar a cara e tratar de competir ao máximo. Sempre tentaremos mostrar nossa melhor versão. Hoje não conseguimos, mas sofrer também faz parte. Ganhar esse tipo de jogo é muito importante.

Com a classificação sobre Cabo Verde, a Argentina encara o Egito nas oitavas de final, na terça-feira (8), às 13h (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.