logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Marrocos vence Canadá e avança às quartas de final da Copa do Mundo

Ounahi decide a partida dois gols no segundo tempo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 16:03
Favorite o Lance! no Google
Ounahi comemora ao lado de Bouaddi gol marcado por Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo
Ounahi comemora ao lado de Bouaddi gol marcado por Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/AFP)

Marrocos derrotou Canadá por 3 a 0 e conquistou uma classificação às quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (4). Na etapa inicial, Ounahi marcou os dois primeiros gols da vitória dos Leões do Atlas e foi o grande protagonista do confronto. Nos acréscimos, Rahimi fechou a conta.

  • Saibari sentado no gramado após sentir um desconforto muscular durante Canadá x Marrocos, pela Copa do Mundo

    Algoz do Brasil sai lesionado em Canadá x Marrocos

    Copa do Mundo 2026
    Há 57 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Em um primeiro tempo muito faltoso e com mais cartões do que chutes, Canadá e Marrocos não fizeram uma grande exibição de futebol. A equipe da América do Norte iniciou o jogo pressionando e quase abriu o placar com Oluwaseyi recebendo um passe dentro da área, girando em cima de Halhal e finalizando para grande defesa de Bono. Os Leões do Atlas chegaram apenas uma vez com Rahimi aproveitando um erro na saída de bola da equipe adversária e chutou de fora da área para intervenção tranquila de Crépeau.

    No início do segundo tempo, Marrocos abriu o placar sobre Canadá para fazer valer o favoritismo que havia antes do jogo. Aos quatro minutos, Hakimi cobrou uma falta lateral para a entrada da área, e Ounahi chegou finalizando de primeira para estufar as redes. Após um longo tempo sem chances de gols, Jonathan David teve uma oportunidade em cobrança de falta na meia-lua da grande área, mas a batida saiu por cima da meta de Bono. Na sequência, Buchanan recebeu um passe na entrada área e chutou de longe para grande defesa do goleiro marroquino. Mas aos 36 minutos, Marrocos saiu em rápido contra-ataque, Brahim Dìaz foi acionado pela direita, tocou para Ounahi e o meia chutou de primeira para marcar seu segundo gol. E em outra saída rápida, o autor dos dois gols foi acionado pela direita e cruzou para Rahimi, que cabeceou no travessão. Aos 52 minutos, Brahim Díaz recebeu um passe pela direita, tocou para Rahimi finalizar de canhota, estufar as redes e dar números finais ao duelo.

    continua após a publicidade

    Visão do Lance!

  • Saibari deixa o campo do jogo entre Canadá e Marrocos cabisbaixo após sentir um desconforto muscular

    Torcedores lamentam lesão de algoz do Brasil na Copa: 'Vai fazer falta'

    Copa do Mundo
    Há 2 minutos
  • Alerta de raios interrompe França x Iraque pela Copa do Mundo

    Paraguai x França pode atrasar por alerta climático na Filadélfia

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Stale Solbakken na coletiva de imprensa

    Noruega deve ter desfalque de peso contra o Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos

    • Lance Capital 💡

    A cobrança de falta ensaiada de Marrocos foi decisiva para garantir a vitória e a classificação dos Leões do Atlas na Copa do Mundo. Quando muitos esperavam um cruzamento de Hakimi na área, o lateral-direito tocou para Ounahi, que finalizou com perfeição e no cantinho para não dar chances para Crépeau fazer a defesa e estufar as redes.

    Ounahi finaliza para abrir o placar para Marrocos sobre o Canadá em cobrança de falta ensaiada
    Ounahi finaliza para abrir o placar para Marrocos sobre o Canadá em cobrança de falta ensaiada (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

    Deu aula 🏅

    Autor dos dois gols da vitória de Marrocos sobre o Canadá, Ounahi foi o grande protagonista da partida. O meia chutou duas vezes na partida e acertou a baliza defendida por Crépeau nas duas oportunidades para tirar os Leões do Atlas do buraco e levar a equipe pela segunda vez consecutiva às quartas de final da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Ficou abaixo 📉

    Principal nome do Canadá, Jonathan David não teve uma boa atuação e não conseguiu ajudar sua equipe diante do Marrocos. O centroavante perdeu uma ótima oportunidade em cobrança de falta da entrada da área finalizando por cima da barreira. O atleta criou uma grande chance desperdiçada por Oluwaseyi e foi punido com cartão amarelo na etapa inicial.

    ✅ Ficha técnica

    Canadá 🆚 Marrocos
    Copa do Mundo - Oitavas de final

    📆 Data e horário: sábado, 4 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
    🥅 Gols: Ounahi, 4'/2ºT (0-1); Ounahi, 36'/2ºT (0-2); Rahimi, 52'/2ºT (0-3)
    🟨 Cartões amarelos: Laryea, Jonathan David, De Fougerolles e Larin (CAN); Halhal, Hakimi, Ounahi e El Khannouss (MAR).
    🟥 Cartões vermelhos: -

    continua após a publicidade

    Canadá (Técnico: Jesse Marsch)
    Crépeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles e Laryea (Promise David); Buchanan (Nelson), Sigur (Osorio), Eustaquio e Ahmed (Shaffelburg); Jonathan David e Oluwaseyi (Larin).

    Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
    Bono; Hakimi, Halhal, Diop (Saadane) e Mazraoui; Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui e Ounahi (El Mourabet); Brahim Diaz, Saibari (Rahimi) e El Khannouss (Talbi).

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!

    Fora de Campo

    Torcedor de Cabo Verde desabafa após ser hostilizado por argentinos: 'São todos'

    Há 28 minutos
    Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

    Copa do Mundo 2026

    Vini Jr e Haaland duelam em Brasil x Noruega de olho na Bola de Ouro

    Há 56 minutos
    Saibari sentado no gramado após sentir um desconforto muscular durante Canadá x Marrocos, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Algoz do Brasil sai lesionado em Canadá x Marrocos

    Há 57 minutos
    Seleções estreantes (Fotos: reprodução federações)

    Copa do Mundo 2026

    Campanhas históricas e dificuldades: Como foi a participação das seleções estreantes na Copa?

    Há 59 minutos
    Momento em que Júnior Baiano puxa a camisa de Tore André Flo em Brasil x Noruega da Copa do Mundo de 1998

    Copa do Mundo 2026

    Quase 30 anos depois, árbitro de Brasil x Noruega da Copa de 98 recorda pênalti incompreendido

    Há 1 hora
    A segurança foi reforçada no hotel em que a seleção da Inglaterra ficará hospedada para encarar o México pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra é hostilizada na chegada ao México para as oitavas da Copa

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão

    Brasil x Noruega é apontado como duelo com mais risco de zebra das oitavas da Copa

    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Antes de decisão na Copa, brasileiros se unem pelo Paraguai: 'Juntos'

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni põe a mão no rosto durante coletiva de imprensa na Copa do Mundo

    Argentina tem treino suspenso e planejamento afetado por tempestade

    Carlo Ancelotti de boné amarelo e camisa verde da CBF comandando treino da Seleção para Brasil x Noruega

    Escalação: Danilo ou Martinelli é o mistério para Brasil x Noruega

    Luis de la Fuente comanda a seleção da Espanha

    Espanha pode ter reforços para decisão contra Portugal na Copa do Mundo

    O ex-jogador e atual comentarista Nenê cumprimenta o auxiliar Paul Clement em treino da Seleção Brasileira

    Ex-Vasco rouba a cena em reencontro com Neymar e Ancelotti

    Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

    As maiores decepções dos 16 avos de final da Copa do Mundo

    Paraguai enfrentará a França hoje (4) (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Quais jogadores do Brasileirão ainda estão na Copa? Quem voltou?

    De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia

    Goleiros de Brasil, México e Espanha miram recordes na Copa do Mundo