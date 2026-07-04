Marrocos vence Canadá e avança às quartas de final da Copa do Mundo
Ounahi decide a partida dois gols no segundo tempo
Marrocos derrotou Canadá por 3 a 0 e conquistou uma classificação às quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (4). Na etapa inicial, Ounahi marcou os dois primeiros gols da vitória dos Leões do Atlas e foi o grande protagonista do confronto. Nos acréscimos, Rahimi fechou a conta.
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Em um primeiro tempo muito faltoso e com mais cartões do que chutes, Canadá e Marrocos não fizeram uma grande exibição de futebol. A equipe da América do Norte iniciou o jogo pressionando e quase abriu o placar com Oluwaseyi recebendo um passe dentro da área, girando em cima de Halhal e finalizando para grande defesa de Bono. Os Leões do Atlas chegaram apenas uma vez com Rahimi aproveitando um erro na saída de bola da equipe adversária e chutou de fora da área para intervenção tranquila de Crépeau.
No início do segundo tempo, Marrocos abriu o placar sobre Canadá para fazer valer o favoritismo que havia antes do jogo. Aos quatro minutos, Hakimi cobrou uma falta lateral para a entrada da área, e Ounahi chegou finalizando de primeira para estufar as redes. Após um longo tempo sem chances de gols, Jonathan David teve uma oportunidade em cobrança de falta na meia-lua da grande área, mas a batida saiu por cima da meta de Bono. Na sequência, Buchanan recebeu um passe na entrada área e chutou de longe para grande defesa do goleiro marroquino. Mas aos 36 minutos, Marrocos saiu em rápido contra-ataque, Brahim Dìaz foi acionado pela direita, tocou para Ounahi e o meia chutou de primeira para marcar seu segundo gol. E em outra saída rápida, o autor dos dois gols foi acionado pela direita e cruzou para Rahimi, que cabeceou no travessão. Aos 52 minutos, Brahim Díaz recebeu um passe pela direita, tocou para Rahimi finalizar de canhota, estufar as redes e dar números finais ao duelo.
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A cobrança de falta ensaiada de Marrocos foi decisiva para garantir a vitória e a classificação dos Leões do Atlas na Copa do Mundo. Quando muitos esperavam um cruzamento de Hakimi na área, o lateral-direito tocou para Ounahi, que finalizou com perfeição e no cantinho para não dar chances para Crépeau fazer a defesa e estufar as redes.
Deu aula 🏅
Autor dos dois gols da vitória de Marrocos sobre o Canadá, Ounahi foi o grande protagonista da partida. O meia chutou duas vezes na partida e acertou a baliza defendida por Crépeau nas duas oportunidades para tirar os Leões do Atlas do buraco e levar a equipe pela segunda vez consecutiva às quartas de final da Copa do Mundo.
Ficou abaixo 📉
Principal nome do Canadá, Jonathan David não teve uma boa atuação e não conseguiu ajudar sua equipe diante do Marrocos. O centroavante perdeu uma ótima oportunidade em cobrança de falta da entrada da área finalizando por cima da barreira. O atleta criou uma grande chance desperdiçada por Oluwaseyi e foi punido com cartão amarelo na etapa inicial.
✅ Ficha técnica
Canadá 🆚 Marrocos
Copa do Mundo - Oitavas de final
📆 Data e horário: sábado, 4 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
🥅 Gols: Ounahi, 4'/2ºT (0-1); Ounahi, 36'/2ºT (0-2); Rahimi, 52'/2ºT (0-3)
🟨 Cartões amarelos: Laryea, Jonathan David, De Fougerolles e Larin (CAN); Halhal, Hakimi, Ounahi e El Khannouss (MAR).
🟥 Cartões vermelhos: -
Canadá (Técnico: Jesse Marsch)
Crépeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles e Laryea (Promise David); Buchanan (Nelson), Sigur (Osorio), Eustaquio e Ahmed (Shaffelburg); Jonathan David e Oluwaseyi (Larin).
Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Bono; Hakimi, Halhal, Diop (Saadane) e Mazraoui; Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui e Ounahi (El Mourabet); Brahim Diaz, Saibari (Rahimi) e El Khannouss (Talbi).
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