Santos anuncia renovação de duas joias da base; veja detalhes do contratos

O Santos anunciou a renovação de contrato de duas peças importantes do elenco formadas nas categorias de base do clube. Robinho Jr. e Gustavinho assinaram as extensões de vínculo com o Peixe e dão continuidade ao projeto no time profissional do alvinegro.

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Robinho Jr. assinou renovação até 2031 e destacou a responsabilidade de representar o clube, que é o time do coração do jogador. Após subir para a equipe principal na última temporada, o atacante disputou 24 jogos e ainda não balançou as redes.

- Felicidade imensa. Acho que todo mundo sabe do amor que eu tenho por esse clube. Nasci aqui e sou santista desde sempre. E manter esse vínculo com o clube por muito mais tempo é gratificante demais, fico muito feliz. Agora, com essa renovação, aumenta a responsabilidade. Mas estou pronto para dar o meu melhor e ajudar ainda mais esse clube que tanto amo - disse o jogador de 18 anos.

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Gustavinho fechou acordo até 2030. O meio-campista de 21 anos, que também atua como lateral, chegou ao Santos com 13 anos e foi campeão do Paulista Sub-20 na temporada passada. Neste ano, subiu para profissional e vem ganhando espaço com o técnico Cuca.

- Eu cheguei aqui muito cedo e sempre sonhei com tudo o que eu estou vivendo hoje. Pra mim é muito gratificante chegar ao profissional, estou muito motivado. Meu sonho é conquistar título e dar muita alegria pra nossa torcida - disse o jogador.

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Marcelo Teixeira, presidente do clube, exaltou o trabalho feito por Gustavinho na base e a dedicação do meia desde que subiu para o time principal.

- O Gustavinho é exemplo para qualquer Menino da Vila que busca seu espaço no profissional. Com seriedade e trabalho duro, conquistou sua vaga na equipe principal e está colhendo os frutos, com respaldo de nossa comissão técnica. É um garoto muito dedicado, com capacidade para nos ajudar nos desafios que temos pela frente - afirmou o dirigente.