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Titular no sub-17, Arthur do Vale ganha espaço como goleiro do sub-20 do Santos

Titular da equipe Sub-17, goleiro soma 12 partidas na temporada e já estreou com vitória e sem sofrer gols pelo Sub-20

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
25/06/2026 18:02
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Arthur do Vale tem contrato profissional com o Santos até 31 de março de 2028. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Arthur do Vale tem contrato profissional com o Santos até 31 de março de 2028. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O goleiro Arthur do Vale vive uma temporada de afirmação nas categorias de base do Santos. Titular do time sub-17, o arqueiro de 17 anos também vem conquistando espaço no elenco sub-20, atuando frequentemente como segunda opção da equipe e acumulando experiência em uma categoria acima da sua faixa etária.

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    • Destaque entre os mais jovens do clube, Arthur tem sido uma das peças de confiança da comissão técnica santista em 2026. Pelo sub-17, soma 12 partidas disputadas, com oito vitórias, quatro derrotas, apenas nove gols sofridos e um pênalti defendido, números que evidenciam sua regularidade e importância na campanha da equipe ao longo da temporada.

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    Arthur do Vale durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
    Arthur do Vale durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    O bom desempenho abriu portas no sub-20. Sua estreia aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, no CT Rei Pelé. Além do resultado positivo, o goleiro deixou o campo sem ser vazado, reforçando a confiança depositada em seu desenvolvimento.

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    — Tive a oportunidade de atuar em uma partida do Campeonato Brasileiro Sub-20 e venho acompanhando também os treinos e jogos do Paulista e do Brasileiro da categoria. Tem sido um aprendizado enorme, e sigo muito grato e feliz por cada oportunidade - afirmou o goleiro.

    A trajetória de crescimento também passou pela Seleção Brasileira. Em abril, Arthur integrou o grupo que conquistou o terceiro lugar no Campeonato Sul-Americano Sub-17, disputado no Paraguai, experiência que contribuiu para seu amadurecimento dentro e fora de campo.

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    A boa fase ocorre poucos meses após o goleiro assinar seu primeiro contrato profissional com o Santos. O vínculo, firmado em setembro de 2025, tem duração de três anos e prevê multa rescisória internacional de 100 milhões de euros.

    Natural de Vitória, no Espírito Santo, Arthur chegou ao Santos em 2020, aos 11 anos. Desde então, vem construindo uma trajetória sólida nas categorias de base do clube, acumulando convocações para seleções de base e participações em treinamentos com o elenco profissional. Agora, enquanto mantém a titularidade no sub-17, o goleiro segue dando passos importantes rumo à consolidação entre os principais talentos da posição revelados pelo Peixe.

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