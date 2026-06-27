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Torcida da Colômbia 'invade' Miami para jogo decisivo da Copa do Mundo

Com direito a churrasco no esquenta, colombianos fazem festa antes do duelo contra Portugal

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 17:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De camisas amarelas, torcedores da Colômbia cantam e vibram antes do jogo contra Portugal pela Copa do Mundo
Torcedores da Colômbia festejam em Miami, nos EUA, antes de jogo da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

As ruas de Miami, nos Estados Unidos, foram "pintadas" de amarelo, azul e vermelho pela torcida da Colômbia neste sábado (27). Desde as primeiras horas do dia, colombianos lotam os arredores do Hard Rock Stadium para o jogo entre a equipe sul-americana e Portugal pela Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 20h30 (de Brasília) no duelo que vale a liderança do Grupo K.

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    A concentração da torcida começou cedo, em frente ao hotel onde a delegação colombiana está hospedada, em Fort Lauderdale, cidade vizinha. Trajados com camisas da atual vice-campeã da Copa América, torcedores se reuniram para passar um último incentivo aos jogadores, que chegam à terceira rodada da fase de grupos com a missão de defender a primeira posição da chave.

    A festa colombiana teve direito a cantos de arquibancada, instrumentos de percussão, sinalizadores e bandeiras, além de um típico churrasco para esquentar ainda mais o clima.

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    Diante de um "mar" de colombianos fanáticos, os próprios atletas se impressionaram com tamanha demonstração de apoio. Juan "Cucho" Hernández, atacante da seleção da Colômbia e do Real Betis, compartilhou um vídeo nas redes sociais que mostra a grandeza da festa da torcida no pré-jogo.

    240 mil moradores de Miami são pessoas da comunidade colombiana, a segunda maior da cidade. O grupo fica atrás somente dos cubanos entre os imigrantes do município da Flórida.

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    Colômbia defende a liderança do Grupo K contra Portugal

    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros
    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

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    Colômbia vive um momento mágico na Copa do Mundo. Com 100% de aproveitamento após vencer o Uzbequistão (3 a 1) e a República Democrática do Congo (1 a 0), a seleção comandada por Néstor Lorenzo somou 6 pontos e garantiu o passaporte para o mata-mata de forma antecipada.

    Agora, os Cafeteros buscam apenas um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo. O treinador cobrou mais capricho nas finalizações, mas lida com uma dor de cabeça interna: três pilares do time (Jhon LucumíJohan Mojica Jefferson Lerma) estão pendurados e correm risco de suspensão.

    Do outro lado, Portugal entra em campo precisando de ao menos um empate para afastar qualquer fantasma de eliminação precoce. Vice-líder com quatro pontos, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo lavou a alma na rodada passada ao golear o Uzbequistão por 5 a 0, espantando as críticas após o tropeço na estreia contra o Congo. Uma vitória simples dá aos portugueses o topo da chave.

    Colômbia x Portugal
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