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Santos aproveita pausa da Copa do Mundo para revitalizar gramados do CT Rei Pelé

Clube realiza processo de overseeding nos campos 2 e 3, além de correções estruturais para garantir melhores condições de treino

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
24/06/2026 18:20
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CT Rei Pelé passa por modificações no gramado dos campos 2 e 3 . (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
CT Rei Pelé passa por modificações no gramado dos campos 2 e 3 . (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após o período de férias, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na última segunda-feira (22) para iniciar a preparação visando a sequência da temporada. Aproveitando a pausa no calendário em razão da Copa do Mundo, o clube também deu andamento a um trabalho de manutenção nos campos 2 e 3 do centro de treinamento, assim como já vinha realizando na Vila Belmiro.

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    Para a recuperação dos gramados, o Santos adotou o mesmo procedimento utilizado no estádio: o processo de overseeding, técnica considerada ideal para o período de inverno. A estratégia consiste na semeadura do ryegrass, espécie que apresenta alta taxa de germinação e boa adaptação a temperaturas mais amenas, compensando a redução do crescimento das gramíneas de verão.

    — Vamos garantir que o CT Rei Pelé mantenha os padrões de excelência exigidos pela instituição. Aproveitamos essa pausa, sem atividades e treinos da equipe profissional, para realizar a manutenção e cuidar das nossas estruturas. O mesmo procedimento também está sendo realizado no campo da Vila Belmiro - afirmou Alexandre Librandi, gerente de Patrimônio do Santos.

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    CT Rei Pelé segue com obras de melhorias na infraestrutura. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    CT Rei Pelé segue com obras de melhorias na infraestrutura. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Além da semeadura, os trabalhos incluem o replantio em áreas mais desgastadas dos campos e a correção de microdesníveis provocados pelo impacto das travas das chuteiras. As intervenções têm como objetivo melhorar a drenagem superficial e garantir uma superfície mais uniforme para a rolagem da bola.

    — Todo gramado esportivo de alto rendimento precisa de períodos estratégicos para recuperação e fortalecimento. Aproveitamos essa pausa para executar intervenções importantes no CT Rei Pelé, antecipando demandas que normalmente seriam realizadas ao longo da temporada. O objetivo é simples: oferecer aos atletas uma superfície segura, uniforme e com a melhor condição possível para treinamento e desenvolvimento técnico. É um trabalho que exige acompanhamento diário, planejamento e conhecimento agronômico. A pausa da Copa do Mundo nos deu a oportunidade de acelerar esse processo e elevar ainda mais o padrão dos campos do CT - destacou Roberto Gomide, founder & CEO da World Sports, empresa responsável pela manutenção dos gramados do centro de treinamento.

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    O CT Rei Pelé também conta com um campo de gramado sintético. Em março deste ano, o local recebeu a certificação FIFA Quality Pro, passando a integrar o seleto grupo de instalações reconhecidas pela entidade máxima do futebol por atenderem aos mais altos padrões internacionais de qualidade.

    O Santos volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi antecipada em razão da participação santista nos playoffs da Copa Sul-Americana.

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