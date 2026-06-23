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Confira agenda de jogos do Santos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana

Peixe retornou de um período de 21 de férias na última segunda-feira (22)

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
23/06/2026 20:03
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Adonis Frías durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Adonis Frías durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos retomou as atividades na última segunda-feira (22) e terá um segundo semestre movimentado, com compromissos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Entre julho e agosto, o Peixe enfrentará uma sequência intensa de partidas e já teve um jogo antecipado no Brasileirão, contra o Botafogo, em razão da disputa dos playoffs do torneio continental. Já o clássico diante do São Paulo, no Morumbis, foi adiado e ainda não teve uma nova data definida.

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    • Diante do calendário apertado, o Alvinegro Praiano também optou por cancelar a intertemporada que faria em Lisboa, Portugal. Mesmo após reduzir o período da viagem, a diretoria entendeu que o deslocamento não compensaria diante da maratona de jogos prevista para o fim de julho e início de agosto.

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    Cuca comanda treino do Santos em intertemporada no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Cuca comanda treino do Santos em intertemporada no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Confira a agenda de jogos do Santos:

    JULHO

    16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

    21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

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    25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

    28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

    a definir - clássico contra o São Paulo - Morumbis - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro (jogos serão realizados nos dias 29 e 30 de julho)

    AGOSTO

    01.08 (sábado) - Santos x Remo - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

    04.08 (terça-feira) - Remo x Santos - 21h30 (de Brasília) - Mangueirão (PA) - jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

    09.08 (domingo) - Santos x Athletico - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

    16.08 (domingo) - Vasco x Santos - 16h (de Brasília) - São Januário - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

    23.08 (domingo) - Santos x Mirassol - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

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