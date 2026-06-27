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Modrić ultrapassa Maradona e atinge marca histórica em Copas do Mundo

Jogador disputa sua quinta edição de Mundial

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 19:04
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Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo
Jogador foi eleito Bola de Ouro em 2018 (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ao entrar em campo contra a seleção de Gana neste sábado (27), Luka Modric, camisa 10 da Croácia, deixou Maradona para trás e chegou aos 22 jogos disputados em Copas do Mundo. Eleito melhor do planeta em 2018, o meio-campista está jogando a sua quinta edição de Mundial.

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    Modric é homenageado pela Croácia, que encaminha classificação na Copa do Mundo

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    Aos 40 anos de idade, o jogador do Milan, da Itália, entrou para a lista dos dez jogadores com mais aparições no torneio e, na partida contra Gana, pegou a sétima posição para si. Além de Maradona, o ídolo do Real Madrid está à frente de outros grandes nomes como Cafu, Maldini e Philipp Lahm.

    Confira a lista de jogadores com mais jogos em Copas do Mundo:

      1.
    1. Lionel Messi: Argentina, 28
      2. 2.
    2. Lothar Matthäus: Alemanha, 25
      3. 3.
    3. Miroslav Klose: Alemanha, 24
      4. 4.
    4. Cristiano Ronaldo: Portugal, 24
      5. 5.
    5. Paolo Maldini: Itália, 23
      6. 6.
    6. Manuel Neuer: Alemanha, 22
      7. 7.
    7. Luka Modric: Croácia, 22
      8. 8.
    8. Diego Maradona: Argentina, 21
      9. 9.
    9. Uwe Seeler: Alemanha, 21
      10. 10.
    10. Wladislaw Zmuda: Polônia, 21
    Lionel Messi, de braços abertos, celebra um de seus gols na Copa do Mundo de 2026
    Lionel Messi é o jogador com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, com 28 partidas (Foto: AFP)

    Messi agradece elenco da Argentina por festa surpresa na Copa do Mundo

    Aniversariante do último dia 24, Lionel Messi completou 39 anos com uma festa surpresa promovida pelo elenco da Argentina em meio a Copa do Mundo. Nas redes sociais, o camisa 10 fez questão de agradecer os seus companheiros pelo "presente".

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    - Obrigado ao meu país e a todo o mundo por tantos parabéns. Cada ano se superam e me emocionam mais. Obrigado a minha família e meus amigos, que estão sempre. E obrigado aos meus companheiros por esse presente tão especial. É um prazer enorme viver tudo isso e poder compartilhar junto com vocês. É algo incrível sair para competir em qualquer lugar sabendo que tenho vocês ao lado.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Na festa organizada pelo elenco da Argentina, os jogadores utilizaram uma mesma camisa com uma mensagem de agradecimento a Lionel Messi. O veterano é tratado como um ídolo de grande parte do plantel por conta de sua trajetória dentro das quatro linhas no futebol.

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    - A você, que mudou nossa vida, que nos presenteou com momentos inesquecíveis, que nos fez acreditar que os sonhos são possíveis. O melhor não foi ver, foi viver isso com você.

    Na Copa do Mundo, Messi é o artilheiro da competição com cinco gols marcados pela Argentina nos jogos contra Argélia e Áustria. No sábado (27), o camisa 10 encara a Jordânia em busca do 100% de aproveitamento na fase de grupos.

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