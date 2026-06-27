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Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo

Narrador da Globo é responsável pelas transmissões em jogos da Seleção

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 19:24
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Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Globo)

O próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo é o Japão, na segunda-feira (29), pelos 16 avos de final. Com o chaveamento se desenrolando, as projeções de enfrentamento da Seleção Brasileira começaram a repercutir na imprensa esportiva.

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    • Durante a transmissão de Panamá x Inglaterra, nesta sexta-feira (27), Everaldo Marques foi avisado do gol da Croácia contra Gana. Com o resultado, a última seleção a eliminar o Brasil, na Copa do Mundo de 2022, pode enfrentar a Seleção Brasileira nas quartas de final.

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    Em tom de brincadeira, o narrador demonstrou desespero com o possível confronto e deu um belo grito de "Nãooo". A comentarista, também brincando, lamentou. Maestro Júnior, em outro tom, alertou: "ninguém morre nos devendo".

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    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

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    O italiano Maurizio Mariani será o responsável por apitar o jogo entre Brasil e Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

    Fifa escalou os assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, ambos da Itália, para trabalhar ao lado de Mariani. O quarto árbitro e o VAR são da SuíçaSandro Schaerer e Stephane De Almeida vão ocupar as respectivas funções no confronto pela vaga nas oitavas de final.

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    Esta será a terceira partida de Maurizio Mariani nesta Copa. Antes, o árbitro italiano apitou o empate entre Arábia Saudita e Uruguai, por 1 a 1, e a vitória da Colômbia sobre a República Democrática do Congo, por 1 a 0.

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