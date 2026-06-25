Santos intensifica preparação física com treinos em dois períodos no CT Rei Pelé Santos aproveita intertemporada para elevar intensidade física e reduzir risco de lesões

O elenco do Santos segue a preparação para os desafios do segundo semestre de 2026. Desde a reapresentação no CT Rei Pelé, na última segunda-feira (22), os jogadores têm realizado atividades em dois períodos, com foco especial na recuperação física após os 21 dias de férias.

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Nesta primeira semana de intertemporada, a comissão técnica tem priorizado o condicionamento dos atletas, um dos aspectos que chegaram a ser alvo de críticas públicas do técnico Cuca ao longo da temporada. A expectativa é utilizar o período sem jogos para elevar o nível físico da equipe antes da retomada das competições.

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— Naturalmente, quando um jogador para por 21 dias, mesmo seguindo em casa as atividades que passamos, existe um decréscimo. Tanto na parte cardiopulmonar quanto de força. Então estamos em um processo de readaptação dos trabalhos, mas já treinando com bola. Evoluindo desde o primeiro dia e, a partir de segunda-feira, já passaremos para a comissão iniciar os trabalhos táticos, sempre envolvendo a parte física. Todas essas atividades visam entregar o elenco na melhor condição possível para o treinador conseguir desenvolver o trabalho - afirmou o preparador físico Omar Feitosa.

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Gabigol durante treino do Santos no CT Rei Pelé; nas férias, camisa 9 marcou presença na Copa do Mundo, nos EUA. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ao todo, o Peixe terá 24 dias de intertemporada até a volta aos compromissos oficiais. O primeiro desafio será diante do Botafogo, no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para Omar Feitosa, o período ainda está longe do ideal, mas representa uma oportunidade importante para corrigir aspectos que não puderam ser trabalhados desde a chegada da atual comissão técnica.

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— O cenário ideal é ter um período de preparação mais alongado. Ainda não é o cenário ideal, mas já é melhor do que encontramos quando chegamos aqui. Vamos fazer as correções de rota que não tivemos a oportunidade de realizar em um primeiro momento. Naquele período, precisávamos cuidar dos atletas e deixá-los em condições de competir. Agora, com esse tempo de intertemporada, conseguiremos aumentar o volume e a intensidade dos treinamentos. Naturalmente, um atleta bem treinado tende a sofrer menos lesões. A expectativa é melhorar o desempenho da equipe e reduzir a necessidade de poupar jogadores por risco físico. Teremos uma sequência intensa até o fim da temporada, e nosso trabalho é minimizar ao máximo esses problemas - concluiu.

Confira a agenda de jogos do Santos:

JULHO

16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

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