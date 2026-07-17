AO VIVO: siga os lances de Brasil x Polônia pela Liga das Nações
Pressionada, Seleção busca se recuperar contra a atual campeã do torneio
Pressionada para voltar a vencer, a Seleção Brasileira volta à quadra nesta sexta-feira (17) pelo terceiro jogo da última semana classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Em Chicago, nos Estados Unidos, os comandados de Bernardinho encaram a Polônia com a missão de voltar a figurar na zona de classificação para a fase final. ATUALIZAÇÃO: Brasil 0 x 2 Polônia.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
22
26
9
Polônia
2
25
28
14
3º SET
- Toque na rede do Brasil: 14 a 9
- Darlan erra o saque: 12 a 8
- Adriano erra o contra-ataque: 10 a 6
- Lucarelli crava na pipe: 9 a 6
- Darlan ataca para fora: 8 a 4
- Semeniuk explora o bloqueio: 7 a 4
- Dois aces de Fornal: 3 a 1
2º SET
- Cachopa não chega na bola, e a Polônia fecha o segundo set: 28 a 26
- Lucarelli crava pela entrada: 26 a 26
- Flávio vira mais um side-out: 25 a 25
- Flávio recebe pelo meio e converte: 24 a 24
- Polônia vence desafio de toque no bloqueio: 24 a 23
- Bryan crava no contra-ataque: 23 a 23
- Fornal erra o saque: 22 a 22
- Lucarelli vira o side-out pela entrada: 21 a 21
- Bloqueio de Matheus Pinta! 20 a 20
- Bloqueio de Bryan! 20 a 19
- Fornal crava pela entrada de rede no contra-ataque: 20 a 17
- Após cobertura de ataque, Bryan enfrenta o bloqueio polonês e vence: 18 a 17
- Flávio vira bola de meio: 17 a 15
- Lucarelli é bloqueado: 15 a 11
- Semeniuk crava do fundo-meio: 13 a 10
- Bloqueio de Flávio! 11 a 9
- Boladz ataca pela saída e passa pelo bloqueio: 10 a 6
- Darlan e Lucarelli são bloqueados: 7 a 3
- Ace de Adriano! 3 a 2
- Ace de Semeniuk: 3 a 0
- Flávio perde na "mão de ferro" para Nowak: 2 a 0
1º SET
- Pela entrada de rede, Fornal fecha o set: 25 a 22
- Erro de saque de Pinta: 24 a 22
- Matheus Pinta pontua pelo meio: 23 a 22
- Darlan ataca na paralela e erra: 23 a 21
- Dois saques errados, um de cada lado: 21 a 21
- Darlan consegue desvio no bloqueio: 18 a 16
- Ace de Fornal: 17 a 16
- Adriano é bloqueado: 17 a 15
- Bloqueio de Flávio! 17 a 14
- Ace de Lemanski: 14 a 13
- Bola de xeque de Pinta! 14 a 11
- Lucarelli, no contra-ataque, larga atrás do bloqueio: 12 a 10
- Bola de xeque de Lucarelli! 10 a 7
- Na potência, Darlan pontua pela saída: 8 a 6
- Matheus Pinta vira o side-out pelo meio: 6 a 4
- Após bola de graça, Semeniuk explora o bloqueio brasileiro: 4 a 3
- Bloqueio de Flávio! 3 a 1
PRÉ-JOGO
Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Matheus Pinta (centrais); Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.
- Resultados da terceira semana: Brasil 3 x 0 França (25/23, 25/23 e 25/19); Brasil 0 x 3 EUA (23/25, 19/25 e 18/25)
- O Brasil está em nono lugar na VNL, a duas posições da zona de classificação para a fase final. Só a vitória interessa contra a Polônia para manter a equipe de Bernardinho viva na briga pela vaga!
➡️ Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'
Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
- Maicon
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
➡️ Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'
Formato da VNL
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.
Agenda de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Polônia - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026
📅 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Chicago, Estados Unidos
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Sem dúvidas'Há 18 minutos
Flamengo
Jardim cita reforços e liga alerta para lesões no Flamengo: 'Nosso plantel não é grande'Há 34 minutos
Tênis
Após derrota, João Fonseca revela torcida para Guto Miguel: 'Muito melhor que eu'Há 36 minutos
Vasco
Erros individuais custam 32 pontos ao Vasco no Campeonato BrasileiroHá 59 minutos
Flamengo
Bruno Henrique celebra golaço e destaca força do Flamengo após vitória contra o OlimpiaHá 1 hora
Fora de Campo
Briga em Fluminense e RB Bragantino repercute: 'Que loucura'Há 1 hora
Mais LANCE!