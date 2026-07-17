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AO VIVO: siga os lances de Brasil x Polônia pela Liga das Nações

Pressionada, Seleção busca se recuperar contra a atual campeã do torneio

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 21:30
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Boyer, no ar, realiza movimento de ataque pela saída; Lucarelli e Flávio saltam para formar bloqueio
Brasil x França pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Pressionada para voltar a vencer, a Seleção Brasileira volta à quadra nesta sexta-feira (17) pelo terceiro jogo da última semana classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Em Chicago, nos Estados Unidos, os comandados de Bernardinho encaram a Polônia com a missão de voltar a figurar na zona de classificação para a fase final. ATUALIZAÇÃO: Brasil 0 x 2 Polônia.

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    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    0

    22

    26

    9

    Polônia

    2

    25

    28

    14

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    • 3º SET

    • Toque na rede do Brasil: 14 a 9
    • Darlan erra o saque: 12 a 8
    • Adriano erra o contra-ataque: 10 a 6
    • Lucarelli crava na pipe: 9 a 6
    • Darlan ataca para fora: 8 a 4
    • Semeniuk explora o bloqueio: 7 a 4
    • Dois aces de Fornal: 3 a 1

    2º SET

    1. Cachopa não chega na bola, e a Polônia fecha o segundo set: 28 a 26
    2. Lucarelli crava pela entrada: 26 a 26
    3. Flávio vira mais um side-out: 25 a 25
    4. Flávio recebe pelo meio e converte: 24 a 24
    5. Polônia vence desafio de toque no bloqueio: 24 a 23
    6. Bryan crava no contra-ataque: 23 a 23
    7. Fornal erra o saque: 22 a 22
    8. Lucarelli vira o side-out pela entrada: 21 a 21
    9. Bloqueio de Matheus Pinta! 20 a 20
    10. Bloqueio de Bryan! 20 a 19
    11. Fornal crava pela entrada de rede no contra-ataque: 20 a 17
    12. Após cobertura de ataque, Bryan enfrenta o bloqueio polonês e vence: 18 a 17
    13. Flávio vira bola de meio: 17 a 15
    14. Lucarelli é bloqueado: 15 a 11
    15. Semeniuk crava do fundo-meio: 13 a 10
    16. Bloqueio de Flávio! 11 a 9
    17. Boladz ataca pela saída e passa pelo bloqueio: 10 a 6
    18. Darlan e Lucarelli são bloqueados: 7 a 3
    19. Ace de Adriano! 3 a 2
    20. Ace de Semeniuk: 3 a 0
    21. Flávio perde na "mão de ferro" para Nowak: 2 a 0

    1º SET

    1. Pela entrada de rede, Fornal fecha o set: 25 a 22
    2. Erro de saque de Pinta: 24 a 22
    3. Matheus Pinta pontua pelo meio: 23 a 22
    4. Darlan ataca na paralela e erra: 23 a 21
    5. Dois saques errados, um de cada lado: 21 a 21
    6. Darlan consegue desvio no bloqueio: 18 a 16
    7. Ace de Fornal: 17 a 16
    8. Adriano é bloqueado: 17 a 15
    9. Bloqueio de Flávio! 17 a 14
    10. Ace de Lemanski: 14 a 13
    11. Bola de xeque de Pinta! 14 a 11
    12. Lucarelli, no contra-ataque, larga atrás do bloqueio: 12 a 10
    13. Bola de xeque de Lucarelli! 10 a 7
    14. Na potência, Darlan pontua pela saída: 8 a 6
    15. Matheus Pinta vira o side-out pelo meio: 6 a 4
    16. Após bola de graça, Semeniuk explora o bloqueio brasileiro: 4 a 3
    17. Bloqueio de Flávio! 3 a 1

    PRÉ-JOGO

    Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Matheus Pinta (centrais); Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.

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    1. Resultados da terceira semana: Brasil 3 x 0 França (25/23, 25/23 e 25/19); Brasil 0 x 3 EUA (23/25, 19/25 e 18/25)
    2. O Brasil está em nono lugar na VNL, a duas posições da zona de classificação para a fase final. Só a vitória interessa contra a Polônia para manter a equipe de Bernardinho viva na briga pela vaga!
    Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto marcado contra a França em jogo da VNL 2026
    Brasil soma uma vitória e uma derrota na terceira semana da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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    Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL

    LEVANTADORES

    • Fernando Cachopa
    • Matheus Brasília

    OPOSTOS

    • Darlan
    • Bryan

    PONTEIROS

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento
    • Maicon

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Douglas Pureza

    ➡️ Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'

    Formato da VNL

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

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    Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

    Agenda de jogos da Seleção Brasileira

    1. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x Polônia - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

    📅 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Chicago, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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