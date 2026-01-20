O Vasco no mercado da bola: chegadas, saídas e negociações em andamento

Com a janela de transferências movimentando São Januário, o Vasco segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para a temporada, ao mesmo tempo em que define saídas e mantém negociações em curso para ajustar o elenco aos objetivos do ano.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco vão à loucura com alvos e contratações da temporada: 'Crefilho'

➡️ Acompanhe tudo sobre o mercado da bola no Lance!

Saídas

Pablo Vegetti - confirmada ✅

Pablo Vegetti se despediu oficialmente o Vasco neste domingo (18) e foi homenageado no gramado de São Januário antes do duelo com o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Ele está de saída para o Cerro Porteño, do Paraguai.

Rayan - encaminhado📂

O Lance! apurou que o clube inglês apresentou uma proposta que agrada tanto ao jogador quanto ao seu estafe. A oferta gira em torno de 35 milhões de euros, além de bônus por metas atingidas, valor que se aproxima do patamar desejado pelo Vasco, que estipula cerca de 50 milhões de euros para liberar o atacante. Apesar do interesse na transferência, o jogador mantém boa relação com a diretoria vascaína e não pretende forçar uma saída caso o clube entenda que o negócio não é vantajoso. Internamente, o Gigante da Colina ainda analisa a proposta.

continua após a publicidade

David - encaminhado📂

David deixará o Vasco e será jogador do Vitória. O atacante chegou a um acordo com o Cruz-Maltino pelo pagamento de luvas devidas, resolvendo as últimas pendências para conclusão do negócio. Ele assinará contrato de três anos com o Leão da Barra.

Paulinho - confirmada ✅

Livre no mercado a partir do dia 01 de janeiro de 2026, Paulinho assinou com o Internacional, que oficializou a contratação como o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026

continua após a publicidade

Sforza - encaminhado📂

O Vasco encaminhou um acordo para emprestar Sofrza ao Talleres, da Argentina, equipe comandada por Carlos Tévez. A negociação prevê um empréstimo com obrigação de compra ao fim do contrato, além da manutenção de um percentual dos direitos econômicos por parte do Vasco, visando uma futura venda.

Leandrinho - confirmada ✅

Cria das categorias de base do clube, o jogador foi negociado com o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Na transação, o Vasco manteve 50% dos direitos econômicos do atleta visando uma possível venda futura.

Maxime Domínguez - confirmada ✅

O meia Maxime Dominguez foi vendido em definitivo ao Cracóvia, da Polônia. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada, o jogador deixa São Januário mediante uma compensação financeira paga pelo clube polonês.

Jean David - confirmada ✅

Jean David chegou em 2024 com expectativa de agregar experiência, no entanto, sua passagem pelo clube ficou aquém do esperado. Desse modo, o clube rescindiu o contrato que iria até o meio de 2026.

Negociações

Cuiabano - alvo🎯

➡️ Vasco tem interesse em Cuiabano e avalia investida para reforçar a lateral

Marino Hinestroza - encaminhado📂

➡️ Vasco atravessa o Boca Juniors e se aproxima da contratação de atacante colombiano

Brenner - encaminhado📂

➡️Vasco encaminha contratação do atacante Brenner

Reforços do Vasco

Alan Saldivia - confirmada ✅

O zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, assinou contrato por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Johan Rojas - confirmada ✅

Chega por empréstimo junto ao Monterrey, do México, e assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

Renovações

Andrés Gómez - confirmada ✅

O Vasco acertou a compra do atacante Andrés Gómez, que pertencia ao Rennes, da França, e tinha contrato de empréstimo até junho deste ano.

Guilherme Estrella - encaminhado📂

O Vasco está próximo de acertar a renovação contratual do meia Guilherme Estrella. O atual vínculo do jogador com o clube vai até o fim de 2026, e a diretoria trabalha para ampliar esse contrato por mais dois anos, com possibilidade de estender por mais um através de metas.

🤑 Aposte na vitória do Vascão! Clique aqui e saiba mais! (É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!)