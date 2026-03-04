Inteligência artificial crava resultado da final entre Palmeiras e Novorizontino

Palmeiras e Novorizontino disputam a final do Campeonato Paulista de 2026. O primeiro confronto da decisão acontece nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto.

De acordo com a inteligência artificial, a partida será bastante disputada. O recurso tecnológico previu uma disputa acirrada entre as equipes no primeiro confronto da final do Campeonato Paulista. Veja abaixo a simulação:

Simulação de Novorizontino x Palmeiras

O jogo começa equilibrado. O Novorizontino marca forte, fecha espaços e tenta explorar contra-ataques rápidos pelos lados. Já o visitante mantém mais posse de bola, trocando passes e buscando infiltrações.

Aos 18 minutos, o Palmeiras cria a primeira grande chance em chute de fora da área que passa raspando a trave.

Aos 27 minutos ⚽ Gol do Palmeiras! Após cruzamento na área, a defesa do Novorizontino afasta mal e a bola sobra para finalização firme no canto. 0x1.

O Novorizontino sente o gol, mas reage no fim do primeiro tempo. Aos 41 minutos, quase empata em cabeçada após escanteio, exigindo grande defesa do goleiro.

O Novorizontino volta mais agressivo, pressionando alto. Aos 55 minutos, empate! ⚽ Após jogada rápida pela direita, cruzamento rasteiro e finalização de primeira. 1x1!

O Palmeiras aumenta o ritmo depois do empate e passa a dominar as ações. Aos 68 minutos, bola na trave em chute colocado da entrada da área.

O jogo fica aberto, com chances para os dois lados.

Aos 82 minutos ⚽ GOL do Palmeiras! Contra-ataque rápido, passe em profundidade e finalização na saída do goleiro. 1x2.

Nos minutos finais, pressão intensa do Novorizontino com bolas levantadas na área, mas a defesa alviverde segura o resultado.

