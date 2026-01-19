O Vasco tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, jogador que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirma a movimentação do clube carioca no mercado em busca de reposição para o setor defensivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A diretoria vascaína avalia a chegada de um novo lateral diante do cenário incerto na posição. Leandrinho está com a transferência encaminhada para o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, enquanto Lucas Piton, titular da equipe, tem recebido sondagens de clubes do exterior. Atualmente, as alternativas no elenco são limitadas: Puma Rodríguez vem sendo utilizado de forma improvisada na lateral esquerda, e Vítor Luís, outra opção disponível, foi alvo de fortes críticas da torcida após a atuação contra o Nova Iguaçu. O elenco conta ainda com João Victor, que foi recém promovido da base e realizou sua estreia na última partida.

➡️ Vasco ou Flamengo? Aposte no Clássico dos Milhões!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Cuiabano disputou 77 jogps pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Vasco atravessa o Boca Juniors e se aproxima da contratação de atacante colombiano

Cuiabano, campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest em setembro de 2025, mas retornou rapidamente ao clube alvinegro por empréstimo para a reta final da temporada. Sem receber oportunidades no time inglês até o momento, o jogador vê com bons olhos um retorno definitivo ao futebol brasileiro, onde já se sente adaptado.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores avaliam estreia de jogador pelo Vasco: 'Passou raspando'

Apesar de o Botafogo aparecer como destino natural pelo histórico do atleta no clube, o Alvinegro vive um transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores, o que abre espaço para a investida vascaína. O Vasco acompanha a situação de perto e avalia os moldes de uma possível negociação.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.