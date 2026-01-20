Após embates na justiça, Willian Bigode e Scarpa voltam a se enfrentar

Gustavo Scarpa alega veementemente que caiu em um golpe de criptomoedas por intermédio de Willian Bigode, acusado de o ter apresentado a empresa de investimentos. Após diversos embates na justiça e alfinetadas públicas, a dupla de jogadores volta a se enfrentar, dessa vez em campo pelo Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Atualmente, Gustavo Scarpa defende as cores do Atlético-MG, enquanto Willian Bigode joga no América-MG, da série B do Brasileirão. O reencontro acontece nesta quarta-Feira (21), às 21h30, na Arena Independência, pela 4° rodada Campeonato Mineiro.

Nas redes sociais o reencontro dos jogadores virou divertimento para os internautas, que aguardam ansiosos pelo "climão" que pode acompanhar um embate entre os dois.

continua após a publicidade

➡️ Relembre cinco pontos importantes do caso polêmico entre Scarpa, Mayke e Willian Bigode

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O caso polêmico entre Scarpa e Willian Bigode

Em 2023, Gustavo Scarpa caiu em um golpe de criptomoedas por intermédio de Willian Bigode, acusado de ter apresentado a empresa de criptomoedas Xland Holding ao ex-companheiro. De acordo com processos divulgados, o jogador do Galo investiu mais de R$ 4 milhões no esquema da operadora e foi levado a acreditar que teria um retorno de 3,5% a 5% ao mês.

A Xland, de acordo com os depoimentos de Scarpa, se apropriou do dinheiro para fazer investimentos e não devolveu a quantia solicitada. O jogador também processou a WLJC, empresa de gestão de capital que tinha Willian Bigode como sócio-proprietário e atendia outros jogadores de futebol. Em conversa antes do golpe, Willian Bigode, à época no Palmeiras, convence Scarpa e dá garantia de ''conhecimento apenas sobre a Xland, mas não por outras empresas'' e reafirma ''toda ética, fidelidade e ética com a Xland'' - em áudio divulgado inicialmente pela "Band".

continua após a publicidade

Depois, Scarpa comunicou a Willian Bigode, que estava sendo ''orientado a fazer um B.O'' e ''por consideração e amor'' deu um toque antes. No áudio, Gustavo, ex-Palmeiras, disse que citaria o nome da WLJC, que tinha Willian como um dos sócios, e na sequência do caso o jogador do Nottingham Forest enviou 250 páginas de conversas entre os dois à Justiça.

- Bigode, o meu advogado está me orientando a fazer um B.O. Criminal. Na polícia mesmo (...) Pelo respeito, amizade, consideração e amor que eu tenho por você, queria te dar um toque antes. Infelizmente vou ter que falar da sua empresa - disse Scarpa.

- Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. Agora, é orar. Fazer o que sei - responde Willian Bigode a um dos áudios do ex-companheiro.