Vasco encaminha saída de Sforza para o Talleres

O Vasco está próximo de definir a saída do volante Juan Sforza. O clube carioca encaminhou um acordo para emprestar o jogador ao Talleres, da Argentina, equipe comandada por Carlos Tévez. A negociação prevê um empréstimo com obrigação de compra ao fim do contrato, além da manutenção de um percentual dos direitos econômicos por parte do Vasco, visando uma futura venda.

Contratado no início de 2024 junto ao Newell's Old Boys, Sforza chegou a São Januário com status de uma das principais promessas do futebol argentino. A contratação aconteceu ainda sob a gestão da 777 Partners, que via no volante um ativo importante tanto esportivo quanto financeiro. No entanto, o jogador não conseguiu se firmar no futebol brasileiro.

Com a camisa do Vasco, Sforza disputou 44 partidas oficiais, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Apesar das oportunidades, o volante teve dificuldades de adaptação ao ritmo e às características do futebol nacional, o que resultou em perda de espaço no elenco.

Juan Sforza em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Na tentativa de ganhar mais minutagem, o atleta foi emprestado ao Juventude na última temporada. Contudo, a passagem pelo clube gaúcho também não teve o impacto esperado: Sforza entrou em campo em apenas oito partidas, sem conseguir se consolidar como titular.

Diante desse cenário, a diretoria vascaína optou por viabilizar a saída do jogador, entendendo que um retorno ao futebol argentino pode favorecer seu desenvolvimento. No Talleres, Sforza terá a oportunidade de trabalhar sob o comando de Carlos Tévez e reencontrar um ambiente mais familiar, enquanto o Vasco busca reduzir custos, liberar mais uma vaga de estrangeiro no elenco e preservar a possibilidade de retorno financeiro no futuro.

