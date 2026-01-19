Vasco acerta saída de meia para o futebol polonês

O Vasco acertou a saída do meia Maxime Dominguez, que foi vendido em definitivo ao Cracóvia, da Polônia. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Lance!. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada, o jogador deixa São Januário mediante uma compensação financeira paga pelo clube polonês. Maxime, inclusive, vinha sendo utilizado apenas de forma pontual, como na equipe alternativa que enfrentou o Nova Iguaçu.

Contratado em setembro de 2024, vindo do Gil Vicente, de Portugal, o meia suíço não conseguiu se firmar com a camisa cruzmaltina. Em busca de mais minutos em campo, acabou sendo emprestado ao Toronto FC, dos Estados Unidos. No futebol norte-americano, teve sequência e boa minutagem, mas a equipe optou por não exercer a cláusula de compra prevista em contrato, o que resultou em seu retorno ao Vasco.

De volta ao clube, Maxime seguiu sem perspectivas de aproveitamento e teve sua saída definida como parte do planejamento do departamento de futebol. A negociação com o Cracóvia se encaixa na estratégia da diretoria de enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, visando maior equilíbrio financeiro e esportivo.

Ao todo, Maxime Dominguez disputou 15 partidas pelo Vasco, com um gol marcado e uma assistência no período em que vestiu a camisa do Gigante da Colina.

