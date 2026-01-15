Vasco encaminha contratação do atacante Brenner
Gigante da Colina se acertou com a Udinese para a compra em definitivo do atleta
O Vasco está próximo de concluir a contratação do atacante Brenner, que pertence à Udinese, da Itália. O clube acertou os termos com a equipe italiana nesta quinta-feira (15) e já tinha um acordo com o jogador, que manifestou o desejo de retornar ao Brasil para trabalhar novamente com o técnico Fernando Diniz. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.
Brenner completa 26 anos nesta sexta-feira (16) e estava emprestado ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A negociação em andamento envolve a compra definitiva dos direitos econômicos do atacante, que é visto pela diretoria como uma peça importante para reforçar o setor ofensivo na temporada de 2026.
Durante entrevista coletiva realizada na última segunda-feira (12), Fernando Diniz comentou sobre a possibilidade de contar novamente com o jogador e relembrou as passagens de Brenner pelo Fluminense e São Paulo.
- É um jogador que eu gosto. Trouxe o Brenner para o Fluminense quando ele tinha 18 para 19 anos. No São Paulo ele iria ser emprestado e eu pedi para ele ficar. Ele é interessante - afirmou o treinador.
Diniz também analisou a trajetória recente do atacante no futebol europeu e destacou as dificuldades de adaptação enfrentadas por jovens brasileiros no exterior. Na Udinese, o jogador marcou dois gols e deu duas assistências durante as 19 partidas que disputou.
- Ele tem muita facilidade para fazer gol, é técnico. Ele não teve uma adaptação favorável na Europa, assim como foi com o Kaio Jorge. O Brenner é muito interessante, tem características que eu aprovo de maneira bastante sistemática - completou.
Sem muitas oportunidades pela Udinese em 2025, Brenner foi emprestado ao FC Cincinnati em agosto, onde disputou 10 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência. Com a concretização do negócio, o atacante será o terceiro reforço do Vasco para 2026, juntando-se a Johan Rojas e Alan Saldivia, já apresentados oficialmente.
