Vasco rescinde contrato com Jean David
Jogador chegou ao Vasco em 2024, mas não se firmou na equipe
O Vasco da Gama oficializou nesta segunda-feira (22) a rescisão contratual do atacante Jean David. A decisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e marca a primeira saída confirmada do elenco vascaíno visando a próxima temporada. O contrato com o atleta chileno iria até o meio de 2026.
Jean David, de 32 anos, chegou ao Gigante da Colina em 2024 com expectativa de agregar experiência ao elenco. No entanto, sua passagem pelo clube ficou aquém do esperado. Ao todo, o jogador disputou 15 partidas com a camisa cruzmaltina, somando 469 minutos em campo, sem registrar gols ou assistências.
Ao longo da temporada, o atleta perdeu ainda mais espaço e passou a quase não foi utilizado pela comissão técnica. Na reta final do campeonato, Jean David sequer vinha sendo relacionado para as partidas, evidenciando que não fazia mais parte dos planos do clube. A última partida do jogador foi no dia 15 de abril, contra o Ceará, primeira e única partida do atleta no Brasileirão desta temporada.
A rescisão acontece em meio ao processo de reformulação do elenco do Vasco para 2025. A diretoria trabalha para reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas contratações, buscando um elenco mais competitivo para a próxima temporada.
Com o contrato encerrado, Jean David fica livre no mercado para definir seu futuro. Já o Vasco segue atento a novas movimentações, que devem ocorrer nos próximos dias, tanto em saídas quanto em chegadas, dentro do planejamento do clube para o novo ano.
