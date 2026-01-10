Jogador se despede do Vasco após acerto com outro time da Série A: 'Clube de infância'

O meia Paulinho se despediu do Vasco por meio das redes sociais após o encerramento de seu contrato, no dia 31 de dezembro. Livre no mercado, o jogador assinou com o Internacional, que oficializou a contratação como o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026. Torcedor do Vasco durante sua infância, Paulinho destacou a ligação afetiva com o clube e agradeceu à torcida, funcionários e companheiros pelos dois anos em São Januário.

Em sua despedida, o meia ressaltou a realização de um sonho pessoal e familiar ao vestir a camisa cruzmaltina. Paulinho afirmou ter vivido o clube de forma intensa, mencionou o apoio recebido durante o período de recuperação de lesão e destacou a força da torcida vascaína. O jogador também fez agradecimentos a funcionários do estádio, do CT e aos profissionais do departamento médico.

O Internacional informou, em nota oficial, que o atleta chegou a Porto Alegre na última sexta-feira para a realização de exames médicos e conclusão dos trâmites jurídicos. Com todas as pendências resolvidas, o clube confirmou o acerto sem custos, já que Paulinho não renovou contrato com o Vasco. Ele passa a integrar o elenco colorado como a primeira contratação visando a próxima temporada.

Paulinho em partida entre Vasco e Madureira pelo Campeonato Carioca (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Paulinho teve papel decisivo na campanha de 2023, quando marcou contra o Bragantino na última rodada do Brasileirão, ajudando o Vasco a garantir a permanência na Série A. Em 2024, sofreu uma grave lesão no joelho, com ruptura de ligamentos, e ficou afastado durante praticamente toda a temporada. Ao todo, o meia disputou 52 partidas pelo clube carioca, com dois gols e três assistências.