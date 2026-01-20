Web reage a gol de joia do São Paulo 'O gol que Pelé não fez'

O São Paulo venceu o Botafogo por 3 a 1 na última segunda-feira (19), pelas quartas de final da Copinha Sil 2026. Com gols de Djhordney, Matheus Menezes e Paulinho, o Tricolor avançou às semifinais do torneio. O último gol do jogo, no entanto, foi bem inusitado. Paulinho, camisa 9 da base e já integrado ao elenco profissional, marcou do meio de campo, depois do goleiro botafoguense se aventurar na área.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Veja as reações da internet com o gol de Paulinho:

São Paulo vence o Independente na Copinha (Foto: Miguel Pessoa/Gazeta Press) <br><br>📲 <strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va7p95rBfxoAiHM8Ob0m?utm_source=cta&utm_medium=whatsappforadecampo&utm_id=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas</a></strong>

Como foi o jogo do São Paulo?

São Paulo e Botafogo entraram em campo cientes de que enfrentariam o Ibrachina, algoz do Palmeiras, na semifinal. Com a maioria da torcida empurrando o Tricolor, a equipe comandada por Allan Barcellos começou a partida dominando as ações.

continua após a publicidade

Com forte pressão desde o início, o São Paulo tinha liberdade para avançar. O Botafogo até tentava travar o jogo, mas encontrava dificuldades para passar do meio de campo.

E, neste ritmo, o Tricolor conseguiu abrir o placar. Djhordney aproveitou uma cobrança de falta e um desvio na cabeça de Rhyan Luca, colocando a equipe à frente no placar contra o Botafogo no fim do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Se o Botafogo não soube responder no primeiro tempo, no segundo foi totalmente diferente. Logo na volta do intervalo, após cruzamento pela esquerda, Felipe Januário desviou de cabeça. Kauã Branco apareceu na sequência e também tocou de cabeça para o meio da área, onde Arthur Izaque surgiu livre para acertar um belo voleio, no ângulo, sem qualquer chance de defesa. Tudo igual em Sorocaba.

Na pausa para hidratação, perto da metade do segundo tempo, Allan Barcellos chamou a equipe para passar orientações. Pediu foco na disputa de bola e mais pressão na marcação. As orientações surtiram efeito e o Tricolor voltou a ir pra cima do Botafogo. Aos 38 minutos, o segundo gol veio.

Matheus Menezes foi o protagonista do lance. Após cruzamento pela esquerda, a bola chegou ao segundo pau para Igor Felisberto, que desviou para a pequena área. Livre, quase em cima da linha, Matheus Menezes apenas empurrou para o gol e recolocou o Tricolor em vantagem.

E para fechar a partida, um gol absurdo, daqueles que "Pelé não fez". O goleiro do Botafogo tinha ido para o ataque tentar o gol no escanteio. A bola afastada da área caiu com Paulinho, que nem pensou e arriscou de trás do meio de campo. Sem ninguém na defesa, a bola morreu no fundo da rede, selando a vitória do São Paulo por 3 a 1.