Bastidores: em reunião com os jogadores, Boto aponta culpados por demissão de Filipe Luís no Flamengo

As últimas horas no Ninho do Urubu foram marcadas por um clima de despedida após a demissão do técnico Filipe Luís do Flamengo. Sem o treinador, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, se reuniu com os jogadores do Flamengo e fez um discurso duro. Ao falar sobre os responsáveis pela saída de Filipe, o dirigente português dividiu a culpa entre os atletas e a diretoria.

Reunião de Boto com os jogadores do Flamengo

A reportagem do Lance! apurou que a reunião entre os rubro-negros foi para aparar as arestas e esclarecer o momento que a equipe enfrenta. No encontro, Boto garantiu que Filipe não é o único responsável pelo momento ruim do Flamengo e fez cobranças aos jogadores.

O dirigente afirmou que alguns dos atletas do Rubro-Negro "abusaram da liberdada dada por Filipe". Além disso, também usou Arrascaeta como exemplo de lição para atletas que buscam melhorias em renovação de contrato.

- (Arrascaeta) Entregou em campo e mostrou que merecia, e quando quisemos renovar pediu mais do que tinha pedido, e nós tivemos que dar - disse Boto aos jogadores do Flamengo.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Bruno Ulivier/O Fotografico/Gazeta Press)

Por fim, Boto dividiu a culpa pelo momento do Flamengo com todos os presentes e deu o último recado.

- Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar - finalizou o dirigente do Flamengo. Os trechos foram publicados, inicialmente, pelo "Coluna do Fla" e confirmados pela reportagem do Lance!.

Leonardo Jardim terá primeiro contato com os jogadores do Flamengo nesta quarta

Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira. Nesta quarta, ele terá o primeiro contato com o elenco e dará o primeiro treino no Ninho do Urubu. A atividade está marcada para a parte de tarde. Anteriormente, o treinador conhecerá as instalações do CT do Flamengo, acompanhado por Boto.

