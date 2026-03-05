Allianz Parque passa por vistoria da Fifa com novo gramado, e Palmeiras tem data de retorno
Troca do gramado do estádio do Verdão teve início em dezembro de 2025
O Palmeiras está perto de voltar a jogar no Allianz Parque. O novo gramado sintético do estádio passou por vistoria da Fifa nesta semana e receberá a partida contra o Mirassol, marcada para o próximo dia 15 de março, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).
A troca do piso do Allianz Parque foi um investimento conjunto feito por Palmeiras e WTorre, que custou R$ 11 milhões, e teve início em dezembro do ano passado. O resultado da avaliação, realizada em cerca de sete horas de trabalho, será divulgado nos próximos dias, mas a tendência é que não haja nenhuma intercorrência.
A arena alviverde conta com a sétima geração de grama sintética, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho, em cumprimento ao manual da entidade máxima do futebol.
Processo de troca de gramado do Allianz Parque
O novo gramado sintético do Allianz Parque, fornecido pela Soccer Grass, foi instalado por meio de processos minuciosos e sofisticados. Inicialmente, foram efetuadas a remoção da cortiça e da areia, a retirada da grama e a abertura dos ramais de drenagem.
Na sequência, houve a retirada de resíduos de preenchimento, a regularização da camada de pedrisco e compactação, a abertura dos rolos do choque pad, a instalação dos tapetes e o lançamento e distribuição da areia, além da demarcação do campo e demais instalações. Como se não bastasse a modernização do gramado, ocorreu uma atualização no sistema de drenagem.
