Allianz Parque passa por vistoria da Fifa com novo gramado, e Palmeiras tem data de retorno

O Palmeiras está perto de voltar a jogar no Allianz Parque. O novo gramado sintético do estádio passou por vistoria da Fifa nesta semana e receberá a partida contra o Mirassol, marcada para o próximo dia 15 de março, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras vai de ônibus disputar a final e ficará em cidade vizinha; veja a logística

A troca do piso do Allianz Parque foi um investimento conjunto feito por Palmeiras e WTorre, que custou R$ 11 milhões, e teve início em dezembro do ano passado. O resultado da avaliação, realizada em cerca de sete horas de trabalho, será divulgado nos próximos dias, mas a tendência é que não haja nenhuma intercorrência.

A arena alviverde conta com a sétima geração de grama sintética, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho, em cumprimento ao manual da entidade máxima do futebol.

continua após a publicidade

Processo de troca de gramado do Allianz Parque

O novo gramado sintético do Allianz Parque, fornecido pela Soccer Grass, foi instalado por meio de processos minuciosos e sofisticados. Inicialmente, foram efetuadas a remoção da cortiça e da areia, a retirada da grama e a abertura dos ramais de drenagem.

Na sequência, houve a retirada de resíduos de preenchimento, a regularização da camada de pedrisco e compactação, a abertura dos rolos do choque pad, a instalação dos tapetes e o lançamento e distribuição da areia, além da demarcação do campo e demais instalações. Como se não bastasse a modernização do gramado, ocorreu uma atualização no sistema de drenagem.

continua após a publicidade

➡️ Com vitória 'inédita', Palmeiras dá passo para o tetra do Paulistão na era Abel

Foto: Allianz Parque/Divulgação

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras