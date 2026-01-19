De saída para clube dos Emirados Árabes, Leandrinho se despede do Vasco
Jogador vai defender o Al Sharjah, dos Emirados Árabes
O lateral-esquerdo Leandrinho utilizou as redes sociais para se despedir do Vasco. Cria das categorias de base do clube, o jogador foi negociado com o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Na transação, o Vasco manteve 50% dos direitos econômicos do atleta visando uma possível venda futura.
Leandrinho tinha contrato com o Cruzmaltino até o início de 2027, mas vinha demonstrando insatisfação com a pouca minutagem recebida e com o que considerava uma desvalorização dentro do elenco. Apesar das tentativas da diretoria em convencê-lo a permanecer, apostando em seu potencial de crescimento, a vontade do jogador prevaleceu e a negociação foi concretizada.
Na última temporada, o lateral foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, em uma operação que envolveu a quitação de uma dívida do Vasco com o clube árabe relacionada ao meia Paulinho Paula. Leandrinho permaneceu fora do Brasil entre janeiro e junho e, após retornar, teve poucas oportunidades, atuando em apenas três partidas. No período, o então técnico Fernando Diniz optou por outras opções para o setor, como Lucas Piton, Pumita Rodríguez e Vitor Luís.
Mesmo com pouco espaço no time principal, Leandrinho chegou a ser convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Mundial Sub-20. Na competição, assumiu a titularidade da lateral esquerda e atuou nas três partidas da Seleção Brasileira, que acabou eliminada ainda na fase de grupos.
