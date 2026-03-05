menu hamburguer
Futebol Internacional

Departamento médico do Bayer Leverkusen exalta musculatura de brasileiro após lesão

Trabalho de fortalecimento teve papel fundamental na proteção do joelho do atleta

Dia 05/03/2026
Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen)
O Bayer Leverkusen recebeu o Mainz 05 no último sábado (28), na BayArena, pelo Campeonato Alemão. A partida, que terminou empatada em 1 a 1, ficou marcada pela lesão do lateral-direito Arthur. Aos 46 minutos do primeiro tempo, o brasileiro escorregou no gramado e teve o pé esquerdo preso na grama, gerando grande aflição. Apesar das fortes imagens, os ligamentos e articulações do joelho do atleta permanecem intactos. O diagnóstico apontou para uma pequena fissura na sindesmose do tornozelo esquerdo.

Por conta dos vídeos exibidos durante a transmissão, havia um grande receio de que o atleta pudesse ter sofrido uma lesão mais grave, como o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), problema comum no futebol e que acometeu recentemente Rodrygo, do Real Madrid. Porém, os médicos do Bayer afirmam que o lateral não teve problemas mais complexos devido à sua musculatura fortalecida e ao condicionamento físico.

– Na imagem, dá para ver que poderia ser algo bem pior. Na queda, o joelho dele é pressionado para a frente, para o lado e para trás. Isso poderia ter causado uma ruptura do Ligamento Colateral Medial (LCM), do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) ou do Ligamento Cruzado Posterior (LCP). O departamento médico do clube elogiou o nosso trabalho e disse que, em lances como o dele, o natural seria ter problemas sérios no joelho. Isso não aconteceu porque ele tem uma musculatura altamente condicionada, que o protege em situações como essa – afirmou Victor Lopes, gestor de performance do jogador.

Preparação física foi o diferencial para Arthur

Além de todo o trabalho que faz no clube, o lateral possui ainda um acompanhamento individualizado e constante com um staff pessoal que envolve médico nutrólogo, psicóloga, analista de desempenho e gestor de performance, que atuam tanto na preparação física quanto na fisioterapia preventiva e recuperação. Desde que chegou à Alemanha, Arthur ganhou cinco quilos e diminuiu seu percentual de gordura de 8% para 4,5%.

Em casa, o jogador conta com academia e espaço de fisioterapia e recuperação totalmente estruturados. Ele também utiliza mecanismos para mensurar a qualidade do sono, que permitem saber se a recuperação pós-partida está sendo adequada. Além disso, sempre realiza bioimpedância pré e pós-jogo para saber a quantidade de impacto gerado pela partida.

Essa é apenas a segunda lesão ao longo de toda a carreira do jogador. Logo no início da sua jornada na Alemanha, em 2023, o lateral ficou afastado por conta de um problema no tendão da coxa direita, quando representava a Seleção Brasileira Sub-23 em amistoso diante do Marrocos. Desde que se recuperou, o brasileiro vem consolidando sua relevância pelo lado direito da equipe alemã, ao lado de Lucas Vázquez, ex-Real Madrid, com quem alterna escalações durante a temporada. Neste ano, Arthur atuou em todos os jogos do Bayer Leverkusen.

O jogador já iniciou o tratamento junto ao departamento médico da equipe alemã, com fisioterapia em período integral. Retornará aos gramados ainda nesta temporada.

