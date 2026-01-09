Kaio Jorge no Flamengo? Acompanhe ao vivo tudo sobre o mercado da bola no Lance!
Live do Lance! aborda as principais informações da janela de transferências
Fim da novela! Kaio Jorge renova com Cruzeiro até 2030 e frustra os planos do Flamengo. Este é um dos principais assuntos do Lance a Lance desta sexta-feira (9), mas não é o único.
Apresentado por Fernando David, com comentários de João Lidington e Lúcio de Castro, o programa se debruça no mercado da bola. O Fluminense vive a novela para tentar a contratação de Hulk e aguarda resposta de Savarino. No Santos, tem a repercussão da chegada de Gabigol. E, no Palmeiras, Marlon Freitas foi apresentado e falou sobre a polêmica piscadinha. Kaio Jorge no Flamengo também será pauta do evento.
Tem também as principais notícias de São Paulo, Corinthians, Vasco e Botafogo, com a participação dos setoristas do portal do Lance!, garantindo informação apurada, bastidores, análise, estatísticas e a resenha que é marca do formato.
