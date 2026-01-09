Fim da novela! Kaio Jorge renova com Cruzeiro até 2030 e frustra os planos do Flamengo. Este é um dos principais assuntos do Lance a Lance desta sexta-feira (9), mas não é o único.

continua após a publicidade

Apresentado por Fernando David, com comentários de João Lidington e Lúcio de Castro, o programa se debruça no mercado da bola. O Fluminense vive a novela para tentar a contratação de Hulk e aguarda resposta de Savarino. No Santos, tem a repercussão da chegada de Gabigol. E, no Palmeiras, Marlon Freitas foi apresentado e falou sobre a polêmica piscadinha. Kaio Jorge no Flamengo também será pauta do evento.

➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a Kaio Jorge após recusa do Cruzeiro

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tem também as principais notícias de São Paulo, Corinthians, Vasco e Botafogo, com a participação dos setoristas do portal do Lance!, garantindo informação apurada, bastidores, análise, estatísticas e a resenha que é marca do formato.

continua após a publicidade

➡️Jornalista da Globo manda recado a jogadores do Flamengo: 'Com todo respeito'

Live sobre o mercado da bola com notícias de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e muito mais. Participações de Lúcio de Castro, Pedro Werneck e apresentação de Fernando David (Foto: Montagem Lance!)

➡️Europeus se assustam com jovem do Palmeiras: 'Faça alguma coisa'

➡️Torcedores do Flamengo pedem contratação de jogador formado pelo Botafogo

➡️Torcedores do Palmeiras fazem campanha por ex-Botafogo: 'Jogador absurdo'

➡️Palmeiras mira campeão do mundo, e torcedores do Flamengo reagem: 'Atravessa'