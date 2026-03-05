Vasco x Palmeiras: confira informações sobre ingressos para o jogo em São Januário
Equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (12) pelo Brasileirão
O confronto entre Vasco e Palmeiras já tem detalhes definidos para a venda de ingressos. A partida acontece na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
A venda será feita de forma escalonada, com prioridade para sócios do clube antes da abertura ao público geral.
- Abertura para sócios: 6/3 às 10h
- Público geral e torcida visitante: 7/3 às 10h
- Encerramento das vendas: 12/3 às 20h15
Onde comprar
💰 Valores dos ingressos para Vasco x Palmeiras
Arquibancada
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 30
- Gigante ★★★★ – R$ 36
- Gigante ★★★ – R$ 42
- Gigante ★★ – R$ 48
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 60
- Camisas Negras – R$ 84
VIP
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 40
- Gigante ★★★★ – R$ 48
- Gigante ★★★ – R$ 56
- Gigante ★★ – R$ 64
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 80
- Camisas Negras – R$ 112
Social
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 50
- Gigante ★★★★ – R$ 60
- Gigante ★★★ – R$ 70
- Gigante ★★ – R$ 80
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 100
- Camisas Negras – R$ 140
Ingressos inteira e meia
- Arquibancada: R$ 120 / R$ 60
- VIP: R$ 160 / R$ 80
- Social: R$ 200 / R$ 100
- Visitante: R$ 120 / R$ 60
⏰ Ondas de compra para sócios
- 6/3 – 10h: Estatutário e Dinamite Eterno
- 6/3 – 12h: Gigante ★★★★★
- 6/3 – 14h: Gigante ★★★★
- 6/3 – 16h: Gigante ★★★
- 6/3 – 18h: Gigante ★★ e Norte a Sul
- 6/3 – 20h: Camisas Negras e Coração Infantil
- 7/3 – 10h: Público geral e visitante
- 9/3 – 10h: Gratuidade
👤 Biometria facial obrigatória
O acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial.
Sócios
- Acesse Sócio Gigante
- Clique em "Biometria" no cadastro
- Realize a captura facial automática
- Envie o documento solicitado e aguarde confirmação por e-mail
Convidados
- Cadastro em Eleven Tickets na opção "Público geral"
- Realize a biometria facial
- Envie documento e aguarde confirmação
- O sócio titular deverá vincular o convidado no carrinho
⚠️ Após a vinculação, não será possível trocar o convidado.
🆓 Resgate de gratuidade
- Período: 09/03 às 10h até 10/03 às 18h
- Local: Eleven Tickets
- Setor: Arquibancada (Portões 5 ou 9)
Crianças
- 3 a 11 anos: resgate dentro do cadastro de um adulto com ingresso pago
- Até 2 anos: não precisam resgatar ingresso
Idosos
- A partir de 60 anos: documento original com foto
- Pessoa com Deficiência (PCD)
Documentos aceitos:
- Cartão PCD (Detran)
- RioCard Social
- Laudo médico recente com CID
- A gratuidade para acompanhante depende de previsão legal ou indicação no laudo.
♾️ Camarote da Inclusão – TEA
- Torcedores com Transtorno do Espectro Autista podem solicitar acesso ao Camarote 33/34.
Documentos necessários:
- Laudo médico
- CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA)
- O acesso será pelo Portão 3, também com biometria facial.
Acesso ao estádio
- Abertura dos portões: 17h30
- Forma de entrada: reconhecimento facial
Portões por setor
- Arquibancada: 5, 8 e 9
- Gratuidade: 5, 8 e 9
- VIP e Camarote da Inclusão: 3
- Social: Principal e 19
- Visitante: 11
