Vasco x Palmeiras: confira informações sobre ingressos para o jogo em São Januário

O confronto entre Vasco e Palmeiras já tem detalhes definidos para a venda de ingressos. A partida acontece na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A venda será feita de forma escalonada, com prioridade para sócios do clube antes da abertura ao público geral.

Abertura para sócios: 6/3 às 10h

Público geral e torcida visitante: 7/3 às 10h

Encerramento das vendas: 12/3 às 20h15

Onde comprar

💰 Valores dos ingressos para Vasco x Palmeiras

Arquibancada

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 30

Gigante ★★★★ – R$ 36

Gigante ★★★ – R$ 42

Gigante ★★ – R$ 48

Estatutário e Norte a Sul – R$ 60

Camisas Negras – R$ 84

VIP

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 40

Gigante ★★★★ – R$ 48

Gigante ★★★ – R$ 56

Gigante ★★ – R$ 64

Estatutário e Norte a Sul – R$ 80

Camisas Negras – R$ 112

Social

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 50

Gigante ★★★★ – R$ 60

Gigante ★★★ – R$ 70

Gigante ★★ – R$ 80

Estatutário e Norte a Sul – R$ 100

Camisas Negras – R$ 140

Ingressos inteira e meia

Arquibancada: R$ 120 / R$ 60

VIP: R$ 160 / R$ 80

Social: R$ 200 / R$ 100

Visitante: R$ 120 / R$ 60

⏰ Ondas de compra para sócios

6/3 – 10h: Estatutário e Dinamite Eterno

6/3 – 12h: Gigante ★★★★★

6/3 – 14h: Gigante ★★★★

6/3 – 16h: Gigante ★★★

6/3 – 18h: Gigante ★★ e Norte a Sul

6/3 – 20h: Camisas Negras e Coração Infantil

7/3 – 10h: Público geral e visitante

9/3 – 10h: Gratuidade

👤 Biometria facial obrigatória

O acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial.

Sócios

Acesse Sócio Gigante Clique em "Biometria" no cadastro Realize a captura facial automática Envie o documento solicitado e aguarde confirmação por e-mail

Convidados

Cadastro em Eleven Tickets na opção "Público geral"

Realize a biometria facial

Envie documento e aguarde confirmação

O sócio titular deverá vincular o convidado no carrinho

São Januário antes do jogo entre Vasco e Volta Redonda (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

⚠️ Após a vinculação, não será possível trocar o convidado.

🆓 Resgate de gratuidade

Período: 09/03 às 10h até 10/03 às 18h

Local: Eleven Tickets

Setor: Arquibancada (Portões 5 ou 9)

Crianças

3 a 11 anos: resgate dentro do cadastro de um adulto com ingresso pago

Até 2 anos: não precisam resgatar ingresso

Idosos

A partir de 60 anos: documento original com foto

Pessoa com Deficiência (PCD)

Documentos aceitos:

Cartão PCD (Detran)

RioCard Social

Laudo médico recente com CID

A gratuidade para acompanhante depende de previsão legal ou indicação no laudo.

♾️ Camarote da Inclusão – TEA

Torcedores com Transtorno do Espectro Autista podem solicitar acesso ao Camarote 33/34.

Documentos necessários:

Laudo médico

CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA)

O acesso será pelo Portão 3, também com biometria facial.

Acesso ao estádio

Abertura dos portões: 17h30

Forma de entrada: reconhecimento facial

Portões por setor

Arquibancada: 5, 8 e 9

Gratuidade: 5, 8 e 9

VIP e Camarote da Inclusão: 3

Social: Principal e 19

Visitante: 11

