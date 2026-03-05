menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco x Palmeiras: confira informações sobre ingressos para o jogo em São Januário

Equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (12) pelo Brasileirão

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
19:28
São Januário antes do jogo entre Vasco e Volta Redonda (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
imagem cameraSão Januário antes do jogo entre Vasco e Volta Redonda (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre Vasco e Palmeiras já tem detalhes definidos para a venda de ingressos. A partida acontece na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

continua após a publicidade

A venda será feita de forma escalonada, com prioridade para sócios do clube antes da abertura ao público geral.

  • Abertura para sócios: 6/3 às 10h
  • Público geral e torcida visitante: 7/3 às 10h
  • Encerramento das vendas: 12/3 às 20h15

Onde comprar

➡️ Renato Gaúcho define objetivo do Vasco na temporada: 'Prioridade'

💰 Valores dos ingressos para Vasco x Palmeiras

Arquibancada

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 30
  • Gigante ★★★★ – R$ 36
  • Gigante ★★★ – R$ 42
  • Gigante ★★ – R$ 48
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 60
  • Camisas Negras – R$ 84

VIP

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 40
  • Gigante ★★★★ – R$ 48
  • Gigante ★★★ – R$ 56
  • Gigante ★★ – R$ 64
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 80
  • Camisas Negras – R$ 112

Social

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 50
  • Gigante ★★★★ – R$ 60
  • Gigante ★★★ – R$ 70
  • Gigante ★★ – R$ 80
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 100
  • Camisas Negras – R$ 140

Ingressos inteira e meia

  • Arquibancada: R$ 120 / R$ 60
  • VIP: R$ 160 / R$ 80
  • Social: R$ 200 / R$ 100
  • Visitante: R$ 120 / R$ 60

⏰ Ondas de compra para sócios

  • 6/3 – 10h: Estatutário e Dinamite Eterno
  • 6/3 – 12h: Gigante ★★★★★
  • 6/3 – 14h: Gigante ★★★★
  • 6/3 – 16h: Gigante ★★★
  • 6/3 – 18h: Gigante ★★ e Norte a Sul
  • 6/3 – 20h: Camisas Negras e Coração Infantil
  • 7/3 – 10h: Público geral e visitante
  • 9/3 – 10h: Gratuidade

➡️ Janela internacional de transferência se fecha, mas Vasco pode buscar reforços em março

👤 Biometria facial obrigatória

O acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial.

Sócios

  1. Acesse Sócio Gigante
  2. Clique em "Biometria" no cadastro
  3. Realize a captura facial automática
  4. Envie o documento solicitado e aguarde confirmação por e-mail

Convidados

  • Cadastro em Eleven Tickets na opção "Público geral"
  • Realize a biometria facial
  • Envie documento e aguarde confirmação
  • O sócio titular deverá vincular o convidado no carrinho
São Januário antes do jogo entre Vasco e Volta Redonda (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
São Januário antes do jogo entre Vasco e Volta Redonda (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

⚠️ Após a vinculação, não será possível trocar o convidado.

🆓 Resgate de gratuidade

  • Período: 09/03 às 10h até 10/03 às 18h
  • Local: Eleven Tickets
  • Setor: Arquibancada (Portões 5 ou 9)

Crianças

  • 3 a 11 anos: resgate dentro do cadastro de um adulto com ingresso pago
  • Até 2 anos: não precisam resgatar ingresso

Idosos

  • A partir de 60 anos: documento original com foto
  • Pessoa com Deficiência (PCD)

Documentos aceitos:

  • Cartão PCD (Detran)
  • RioCard Social
  • Laudo médico recente com CID
  • A gratuidade para acompanhante depende de previsão legal ou indicação no laudo.

♾️ Camarote da Inclusão – TEA

  1. Torcedores com Transtorno do Espectro Autista podem solicitar acesso ao Camarote 33/34.

Documentos necessários:

  • Laudo médico
  • CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA)
  • O acesso será pelo Portão 3, também com biometria facial.

Acesso ao estádio

  • Abertura dos portões: 17h30
  • Forma de entrada: reconhecimento facial

Portões por setor

  • Arquibancada: 5, 8 e 9
  • Gratuidade: 5, 8 e 9
  • VIP e Camarote da Inclusão: 3
  • Social: Principal e 19
  • Visitante: 11

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias