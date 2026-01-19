Vasco atravessa o Boca Juniors e se aproxima da contratação de atacante colombiano

O Vasco está próximo de fechar um acordo com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do atacante Marino Hinestroza, de 23 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa. O clube carioca avançou nas negociações nos últimos dias e pode superar a concorrência do Boca Juniors, que tinha conversas avançadas com o jogador.

Hinestroza chegou a ficar perto de reforçar o clube argentino, mas o Vasco ganhou força na disputa e agora lidera a corrida pela contratação de um dos destaques recentes do futebol colombiano. O atacante já havia entrado na mira do Fluminense na última janela de transferências.

Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. O grande momento do jogador, no entanto, veio com a camisa do Atlético Nacional. Contratado em meados de 2024, após passagem pelo Columbus Crew, dos Estados Unidos, o atacante soma 84 partidas, com 11 gols marcados e 14 assistências pela equipe colombiana.

Hinestroza comemora gol marcado na base do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Vasco se reforça na janela de transferências

No mercado, o Vasco já anunciou duas contratações nesta temporada: o zagueiro Alan Saldivia e o meia Johan Rojas, que estrearam no empate por 0 a 0 com o Nova Iguaçu, no último domingo (18). Além deles, o clube também está perto de oficializar a chegada do atacante Brenner, da Udinese, que deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

