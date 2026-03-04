Eliminação nos pênaltis provoca zebra na segunda fase da Copa do Brasil

A quarta-feira (4) da Copa do Brasil foi marcada pelo alto número de decisões nos pênaltis, por zebra e muita emoção. As equipes disputavam vaga na terceira fase da competição.

A grande zebra ficou por conta da eliminação do Cuiabá para o Santa Catarina. A equipe mato-grossense vencia por 1 a 0, com gol de Vinícius Peixoto, mas sofreu o empate aos 51 minutos e acabou derrotada nos pênaltis por 5 a 4.

Ao todo, garantiram vaga na próxima fase: Nova Iguaçu, Vila Nova, Tuna Luso, Manaus, Operário-PR, Avaí, Santa Catarina, Athletic, Volta Redonda, Manauara-AM e América-MG.

Tabela de jogos da Copa do Brasil

Ivinhema-MS 2x4 Volta Redonda Nova Iguaçu 1 (4)x(3) 1 Lagarto-SE Velo Clube-SP 0 (2)x(3) 0 Vila Nova Tuna Luso-PA 4x1 Tocantinópolis Capital-TO 1 (4)x(5) 1 Manaus Betim-MG 0x2 Operário-PR Avaí 3x0 Porto Vitória-ES Rio Branco-ES (6) 1x1 (7) Athletic-MG Santa Catarina 1 (5)x(4) 1 Cuiabá Manauara-AM 3x1 Itabaiana-SE América-MG 1 (4)x(3) 1 Tirol-CE

Premiação milionária

Essa classificação garantiu uma premiação importante, um dos fatores que elevam o peso da conquista. Os clubes que avançaram à terceira fase asseguraram uma cota milionária: R$ 1,53 milhão para equipes da Série B e R$ 950 mil para os demais.

Trata-se de um valor relevante para o planejamento financeiro, especialmente de clubes com menor investimento, que enxergam na competição uma oportunidade de equilibrar as contas e ganhar visibilidade nacional. Os representantes da Série A, por sua vez, entram apenas em fase posterior do torneio.

