Eliminação nos pênaltis provoca zebra na segunda fase da Copa do Brasil
Cuiabá deu adeus ao torneio nacional ao ser derrotado nas penalidades
- Matéria
- Mais Notícias
A quarta-feira (4) da Copa do Brasil foi marcada pelo alto número de decisões nos pênaltis, por zebra e muita emoção. As equipes disputavam vaga na terceira fase da competição.
Relacionadas
- Corinthians
Após saída do Sub-20 do Corinthians, atacante acerta com time de Santa Catarina
Corinthians04/03/2026
- Corinthians
Sem espaço com Dorival, lateral deixa o Corinthians e acerta com novo clube
Corinthians04/03/2026
- Corinthians
Após rescisão, José Martínez se despede do Corinthians: ‘Nunca duvidem do meu amor’
Corinthians04/03/2026
A grande zebra ficou por conta da eliminação do Cuiabá para o Santa Catarina. A equipe mato-grossense vencia por 1 a 0, com gol de Vinícius Peixoto, mas sofreu o empate aos 51 minutos e acabou derrotada nos pênaltis por 5 a 4.
Ao todo, garantiram vaga na próxima fase: Nova Iguaçu, Vila Nova, Tuna Luso, Manaus, Operário-PR, Avaí, Santa Catarina, Athletic, Volta Redonda, Manauara-AM e América-MG.
Tabela de jogos da Copa do Brasil
- Ivinhema-MS 2x4 Volta Redonda
- Nova Iguaçu 1 (4)x(3) 1 Lagarto-SE
- Velo Clube-SP 0 (2)x(3) 0 Vila Nova
- Tuna Luso-PA 4x1 Tocantinópolis
- Capital-TO 1 (4)x(5) 1 Manaus
- Betim-MG 0x2 Operário-PR
- Avaí 3x0 Porto Vitória-ES
- Rio Branco-ES (6) 1x1 (7) Athletic-MG
- Santa Catarina 1 (5)x(4) 1 Cuiabá
- Manauara-AM 3x1 Itabaiana-SE
- América-MG 1 (4)x(3) 1 Tirol-CE
Premiação milionária
Essa classificação garantiu uma premiação importante, um dos fatores que elevam o peso da conquista. Os clubes que avançaram à terceira fase asseguraram uma cota milionária: R$ 1,53 milhão para equipes da Série B e R$ 950 mil para os demais.
Trata-se de um valor relevante para o planejamento financeiro, especialmente de clubes com menor investimento, que enxergam na competição uma oportunidade de equilibrar as contas e ganhar visibilidade nacional. Os representantes da Série A, por sua vez, entram apenas em fase posterior do torneio.
➡️ Aposte nas partidas da Copa do Brasil!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias