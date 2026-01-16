Vasco e David acertam pendências, e jogador será liberado para o Vitória
Clube e atleta chegam a acordo por pagamento de luvas e destravam negócio
David deixará o Vasco e será jogador do Vitória. O atacante chegou a um acordo com o Cruz-Maltino pelo pagamento de luvas devidas, resolvendo as últimas pendências para conclusão do negócio. Ele assinará contrato de três anos com o Leão da Barra.
A ideia inicial era que o jogador fosse emprestado até o fim da temporada ao time baiano. Contudo, David e seus representantes exigiram ao Vitória um acordo definitivo, e o clube rubro-negro costurou acordo com o Vasco. Este, por usa vez, irá liberar o atleta de 30 anos sem compensação financeira, mas manterá 50% dos direitos econômicos do atacante.
A informação da conclusão do negócio foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (12), o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, admitiu que o clube havia aceitado uma proposta pelo atacante.
— Tivemos vários contatos de clubes do Brasil e aceitamos a proposta de um dos clubes. Agora está nas mãos do jogador e dos empresários. Se tiver o acordo vamos comunicar, mas há uma proposta aceita pelo Vasco da Gama em relação ao David — explicou Admar, ressaltando que o clube comunicará oficialmente caso o acordo seja finalizado.
Aos 30 anos, David foi revelado justamente pelo Vitória, em 2015, se destacou depois de 109 jogos pelo Leão e foi contratado pelo Cruzeiro em 2018. Em seguida, ele ainda rodou por Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco no ano passado. São, ao todo, 71 partidas pelo time carioca, com nove gols e sete assistências.
