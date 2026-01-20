menu hamburguer
Vasco encaminha renovação contratual de Guilherme Estrella

Apesar do novo vínculo, jogador ainda pode ser emprestado para ganhar rodagem

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
05:00
Estrella Vasco
imagem cameraEstrella comemora seu primeiro gol como profissional na partida entre Vasco e São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)
O Vasco está próximo de acertar a renovação contratual do meia Guilherme Estrella. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande. O atual vínculo do jogador com o clube vai até o fim de 2026, e a diretoria trabalha para ampliar esse contrato por mais dois anos, com possibilidade de estender por mais um através de metas.

Cria de São Januário, Estrella chegou ao Vasco ainda no Sub-10, em 2015, e construiu uma trajetória sólida nas categorias de base. O meia foi um dos destaques da geração campeã do Campeonato Carioca Sub-17 em 2021 e 2022, além da conquista da Recopa Carioca nas mesmas temporadas, sendo considerado uma das grandes promessas do clube naquele período.

A estreia no time profissional aconteceu em 2024, quando o jogador começou a receber oportunidades e apresentou boas atuações. No entanto, uma lesão no menisco interrompeu sua sequência, o afastando-o dos gramados por mais de um ano. Estrella só conseguiu retornar à equipe em julho de 2025 e, desde então, teve poucas chances. Na última temporada, entrou em campo em apenas três partidas, somando 28 minutos no total.

Estrella vasco
Estrella na partida entre Vasco e Independiente Del Valle (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Mesmo com a renovação encaminhada, a permanência de Estrella para a temporada atual não é garantida. O Vasco avalia a possibilidade de emprestar o jogador para que ele ganhe minutagem e ritmo de jogo em outro clube. A estratégia segue exemplos recentes adotados pelo próprio Cruzmaltino.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Um dos casos é o de Barros, que foi emprestado ao América-MG no início do ano passado, retornou ao Vasco no meio da temporada e hoje é titular da equipe. Mais recentemente, JP defendeu o Avaí na última Série B, teve boas atuações e voltou valorizado. O meia, inclusive, recebeu elogios do técnico Fernando Diniz após a partida contra o Nova Iguaçu, no último domingo (18).

A definição sobre o futuro de Guilherme Estrella deve acontecer após a formalização da renovação contratual. Internamente, o Vasco vê o jogador com potencial, mas entende que a sequência de jogos pode ser determinante para o seu desenvolvimento a médio prazo.

