Vasco encaminha renovação contratual de Guilherme Estrella

O Vasco está próximo de acertar a renovação contratual do meia Guilherme Estrella. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande. O atual vínculo do jogador com o clube vai até o fim de 2026, e a diretoria trabalha para ampliar esse contrato por mais dois anos, com possibilidade de estender por mais um através de metas.

continua após a publicidade

Cria de São Januário, Estrella chegou ao Vasco ainda no Sub-10, em 2015, e construiu uma trajetória sólida nas categorias de base. O meia foi um dos destaques da geração campeã do Campeonato Carioca Sub-17 em 2021 e 2022, além da conquista da Recopa Carioca nas mesmas temporadas, sendo considerado uma das grandes promessas do clube naquele período.

➡️ Vasco atravessa o Boca Juniors e se aproxima da contratação de atacante colombiano

A estreia no time profissional aconteceu em 2024, quando o jogador começou a receber oportunidades e apresentou boas atuações. No entanto, uma lesão no menisco interrompeu sua sequência, o afastando-o dos gramados por mais de um ano. Estrella só conseguiu retornar à equipe em julho de 2025 e, desde então, teve poucas chances. Na última temporada, entrou em campo em apenas três partidas, somando 28 minutos no total.

continua após a publicidade

Estrella na partida entre Vasco e Independiente Del Valle (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Mesmo com a renovação encaminhada, a permanência de Estrella para a temporada atual não é garantida. O Vasco avalia a possibilidade de emprestar o jogador para que ele ganhe minutagem e ritmo de jogo em outro clube. A estratégia segue exemplos recentes adotados pelo próprio Cruzmaltino.

➡️ Vasco ou Flamengo? Aposte no Clássico dos Milhões!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Um dos casos é o de Barros, que foi emprestado ao América-MG no início do ano passado, retornou ao Vasco no meio da temporada e hoje é titular da equipe. Mais recentemente, JP defendeu o Avaí na última Série B, teve boas atuações e voltou valorizado. O meia, inclusive, recebeu elogios do técnico Fernando Diniz após a partida contra o Nova Iguaçu, no último domingo (18).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A definição sobre o futuro de Guilherme Estrella deve acontecer após a formalização da renovação contratual. Internamente, o Vasco vê o jogador com potencial, mas entende que a sequência de jogos pode ser determinante para o seu desenvolvimento a médio prazo.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.