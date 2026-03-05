Endrick passa em branco, e Lyon é eliminado da Copa da França
Nesta quinta-feira (5), o Lyon se despediu da Copa da França de forma precoce. A equipe foi guerreira, começou perdendo por 2 a 0, mas correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar nos minutos finais. Entretanto, nos pênaltis, a equipe "morreu na praia" e acabou derrotada após Niakhaté desperdiçar sua cobrança. Endrick, o grande nome da equipe, foi pouco acionado e passou em branco no duelo. Nas penalidades, marcou o seu.
No duelo de jogo único, Lyon e Lens fizeram um grande confronto. Guiados por Florian Thauvin, o Lens abriu o placar com o astro, que ainda deu assistência para o segundo gol ainda na primeira etapa.
Na segunda etapa, o Lyon voltou diferente. Atrás no placar e sem nada a perder, a equipe passou a atacar mais. Teve mais posse de bola, mais finalizações e mais grandes chances. A imposição foi efetiva. O time pressionou o Lens e diminuiu com Yaremchuk, de cabeça. Na reta final, no abafa, o goleiro Descamps deixou a bola passar, e Tolisso cabeceou para Himbert, que de cobertura, empatou o duelo.
Nos pênaltis, o Lyon começou batendo bem. Karabec, Tolisso e Morton converteram. Niakhaté perdeu. Endrick fez o gol, mas sem efetividade, já que o Lens teve 100% de aproveitamento com Fofana, Abdulhamid, Udol, Sangare e Thauvin.
Endrick teve partida apagada
Grande destaque do Lyon na temporada, Endrick teve uma noite para esquecer contra o Lens. O brasileiro foi pouco acionado e não conseguiu repetir as boas atuações que vinha tendo. Com o duelo finalizado, o jogador chegou a uma estatística preocupante: faz mais de um mês que não balança as redes.
Seu último gol foi contra o Laval, no duelo anterior das oitavas de final da Copa da França. De lá para cá, acumula jogos sem brilhar. Contra o Lens, finalizou três vezes, mas apenas uma foi no gol. Teve 41 ações com a bola, acertou dois dribles em três tentativas e sofreu duas faltas. No entanto, perdeu a posse de bola em 15 ocasiões e teve seis domínios malsucedidos, números que escancaram a dificuldade de se impor diante da defesa adversária.
