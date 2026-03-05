Capim FC aposta em campeões brasileiros para dominar a Kings League

A nova temporada da Kings League mal começou e um nome já domina as conversas nos bastidores: o Capim FC. Com uma postura agressiva no mercado, o clube oficializou um planejamento ambicioso, montando um elenco que mistura o "tempero" brasileiro com a experiência europeia para se tornar a equipe a ser batida na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A grande aposta da diretoria foi a internacionalização do plantel. A chegada de três atletas espanhóis — cujos nomes têm agitado a mídia especializada — simboliza o desejo do Capim em elevar o patamar técnico do torneio. No entanto, para transformar visibilidade em taças, o clube buscou em solo nacional a espinha dorsal de seu funcionamento tático.

Se o brilho internacional atrai os holofotes, a segurança esportiva do Capim FC passa diretamente pelos pés de dois brasileiros: Murillo Donato e Rafael Souza, o Rafa Neguinho.

continua após a publicidade

Rafael Neguinho chega para reforçar o elenco do Capim na Kings League (Foto: Reprodução / Instagram)

Donato chega com a aura de vencedor. O atacante foi peça fundamental no título da última temporada defendendo a Fúria. Conhecido pelo seu poder de decisão e faro de gol, ele traz o "DNA de campeão" necessário para um elenco sob pressão.

— Ser campeão no ano passado foi um momento muito especial, mas agora é um novo desafio. O Capim está montando um time muito competitivo e chego com muita fome de vencer novamente. A ideia é trabalhar forte desde o início para que a gente consiga brigar pelo título — afirmou Donato.

continua após a publicidade

Já Rafa Neguinho desembarca após uma passagem de destaque pela Loud. Além da intensidade característica, Rafa traz na bagagem uma valiosa experiência internacional: foi finalista da Kings League MENA (Oriente Médio e Norte da África), o que o torna um dos jogadores mais adaptados aos diferentes ritmos e formatos da liga global.

— O Capim chega com um projeto muito forte para essa temporada. Quando recebi o convite, vi que era uma oportunidade de disputar título novamente e fazer parte de algo grande dentro da Kings League. A expectativa é muito alta, mas isso é bom, porque mostra que estamos no caminho certo — destacou Rafa.

O cenário para o Capim FC é de otimismo absoluto. A combinação entre a experiência recente de título de Donato, a consistência tática de Rafa Neguinho e a técnica dos reforços europeus coloca a equipe na primeira prateleira de favoritos.

Resta saber se a química entre as diferentes escolas de futebol será imediata. Se depender do papel central que os brasileiros devem exercer no esquema da equipe, o Capim FC tem tudo para transformar a "ambição galáctica" em resultados práticos dentro de campo.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

Troféu da Kings League Brasil (Foto: Reprodução)

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.