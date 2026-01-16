menu hamburguer
Vasco

Vasco acerta compra do atacante Andrés Gómez

Jogador foi um dos destaques da equipe comandada por Fernando Diniz em 2025

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
14:02
Andrés Gómez será comprado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Andrés Gómez será comprado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco acertou a compra do atacante Andrés Gómez, que pertencia ao Rennes, da França, e tinha contrato de empréstimo até junho deste ano. Havia a opção de aquisição em definitivo no vínculo firmado entre as partes, e a diretoria cruz-maltina fará nos próximos dias. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

Para assinar em definitivo com o colombiano, o Vasco irá desembolar cerca de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

Andrés Gómez foi contratado na segunda janela de transferências de 2025 e de destacou com a camisa do Vasco sob o comando de Fernando Diniz. O atacante de 23 anos foi indicado pelo diretor Admar Lopes e correspondeu, sendo uma das lideranças na campanha que levou a equipe até a final da Copa do Brasil.

Com a camisa do Cruz-Maltino, até então, o atacante disputou 22 jogos, marcou um gol e deu oito assistências. Sua entrada no time titular fez com que o centroavante Vegetti, um dos ídolos da geração, fosse parar no banco após mudança de esquema tático.

Vasco busca manutenção do elenco

De olho na temporada de 2026, o Vasco, além de Andrés Gómez, acertou também a permanência do dzagueiro Carlos Cuesta em novo contrato de empréstimo junto ao Galatasaray. A diretoria do clube também corre para aumentar o vínculo de Robert Renan, emprestado pelo Zenit até o fim de junho.

O Vasco, que vê a joia Rayan podendo se despedir rumo ao futebol Inglês, encaminhou a contratação do atacante Brenner, da Udinese, e já apresentou Johan Rojas. O clube deve fazer novas investidas ainda para reforçar o plantel.

