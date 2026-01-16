Vasco acerta compra do atacante Andrés Gómez
Jogador foi um dos destaques da equipe comandada por Fernando Diniz em 2025
O Vasco acertou a compra do atacante Andrés Gómez, que pertencia ao Rennes, da França, e tinha contrato de empréstimo até junho deste ano. Havia a opção de aquisição em definitivo no vínculo firmado entre as partes, e a diretoria cruz-maltina fará nos próximos dias. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.
Para assinar em definitivo com o colombiano, o Vasco irá desembolar cerca de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.
Andrés Gómez foi contratado na segunda janela de transferências de 2025 e de destacou com a camisa do Vasco sob o comando de Fernando Diniz. O atacante de 23 anos foi indicado pelo diretor Admar Lopes e correspondeu, sendo uma das lideranças na campanha que levou a equipe até a final da Copa do Brasil.
Com a camisa do Cruz-Maltino, até então, o atacante disputou 22 jogos, marcou um gol e deu oito assistências. Sua entrada no time titular fez com que o centroavante Vegetti, um dos ídolos da geração, fosse parar no banco após mudança de esquema tático.
Vasco busca manutenção do elenco
De olho na temporada de 2026, o Vasco, além de Andrés Gómez, acertou também a permanência do dzagueiro Carlos Cuesta em novo contrato de empréstimo junto ao Galatasaray. A diretoria do clube também corre para aumentar o vínculo de Robert Renan, emprestado pelo Zenit até o fim de junho.
O Vasco, que vê a joia Rayan podendo se despedir rumo ao futebol Inglês, encaminhou a contratação do atacante Brenner, da Udinese, e já apresentou Johan Rojas. O clube deve fazer novas investidas ainda para reforçar o plantel.
