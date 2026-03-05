menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Endrick em eliminação do Lyon chama atenção: 'Explique'

Brasileiro passou em branco em jogo decisivo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
19:48
Endrick durante Lyon x Lens pelas quartas de final da Copa da França (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)
imagem cameraEndrick durante Lyon x Lens pelas quartas de final da Copa da França (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lyon foi eliminado da Copa da França nesta quinta-feira (5). Com o brasileiro Endrick em campo, a equipe de Paulo Fonseca empatou com o Lens em 2 a 2, no tempo regulamentar, e caiu nos pênaltis para o rival dentro de casa. Durante a eliminação, uma atitude do camisa 9 chamou a atenção dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ CazéTV define primeiros confrontos exclusivos na Copa do Mundo

Durante os 90 minutos, Endrick teve uma partida sólida, mas sem grande destaque. Nas cobranças de pênalti, o brasileiro foi responsável por cobrar a última cobrança do Lyon. Ele converteu, mas a equipe estava atrás do placar por conta de um pênalti desperdiçado pelo zagueiro Moussa Niakhaté.

Ao converter a penalidade, o brasileiro comemorou bastante, no intuito de motivar a torcida e o goleiro Rémy Descamps para a última cobrança do adversário. Apesar disso, Lens converteu e, assim, avançou para a semifinal da Copa da França.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores franceses repercutiram a comemoração do brasileiro. Além disso, a forma como Endrick realizou a cobrança também chamou atenção. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tradução: "A corrida do Endrick é insana, ele está completamente desequilibrado, e olha só a comemoração dele quando o time está perdendo!".

Tradução: "Endrick está comemorando como se tivéssemos ganhado. Por favor, explique as regras para ele".

Tradução: "A corrida de largada do Endrick, ahahahha".

➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Detalhes da eliminação do Lyon

O confronto válido pela semifinal da Copa da França foi marcado pela emoção. O Lens saiu na frente do placar e chegou a abrir 2 a 0, dentro do Groupama Stadium. Contudo, com muito poder de resiliência, a equipe de Paulo Fonseca conseguiu, aos poucos, retornar à partida.

Durante o segundo tempo, o Lyon empatou o confronto com gols de Roman Yaremchuk e Rémi Himbert, este último no apagar das luzes dos acréscimos finais. O brasileiro Endrick não teve participação direta em nenhum dos dois gols.

Nas penalidades, o camisa 9 converteu a última cobrança para o Lyon. Porém, a equipe já se encontrava atrás do placar e Florian Thauvin, ao marcar o último pênalti da decisão, levou o Lens para a próxima fase da Copa da França.

Lens eliminou o Lyon, de Endrick, na Copa da França (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)
Lens eliminou o Lyon, de Endrick, na Copa da França (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias