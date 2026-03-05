Atitude de Endrick em eliminação do Lyon chama atenção: 'Explique'
Brasileiro passou em branco em jogo decisivo
O Lyon foi eliminado da Copa da França nesta quinta-feira (5). Com o brasileiro Endrick em campo, a equipe de Paulo Fonseca empatou com o Lens em 2 a 2, no tempo regulamentar, e caiu nos pênaltis para o rival dentro de casa. Durante a eliminação, uma atitude do camisa 9 chamou a atenção dos torcedores.
Durante os 90 minutos, Endrick teve uma partida sólida, mas sem grande destaque. Nas cobranças de pênalti, o brasileiro foi responsável por cobrar a última cobrança do Lyon. Ele converteu, mas a equipe estava atrás do placar por conta de um pênalti desperdiçado pelo zagueiro Moussa Niakhaté.
Ao converter a penalidade, o brasileiro comemorou bastante, no intuito de motivar a torcida e o goleiro Rémy Descamps para a última cobrança do adversário. Apesar disso, Lens converteu e, assim, avançou para a semifinal da Copa da França.
Nas redes sociais, torcedores franceses repercutiram a comemoração do brasileiro. Além disso, a forma como Endrick realizou a cobrança também chamou atenção. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "A corrida do Endrick é insana, ele está completamente desequilibrado, e olha só a comemoração dele quando o time está perdendo!".
Tradução: "Endrick está comemorando como se tivéssemos ganhado. Por favor, explique as regras para ele".
Tradução: "A corrida de largada do Endrick, ahahahha".
Detalhes da eliminação do Lyon
O confronto válido pela semifinal da Copa da França foi marcado pela emoção. O Lens saiu na frente do placar e chegou a abrir 2 a 0, dentro do Groupama Stadium. Contudo, com muito poder de resiliência, a equipe de Paulo Fonseca conseguiu, aos poucos, retornar à partida.
Durante o segundo tempo, o Lyon empatou o confronto com gols de Roman Yaremchuk e Rémi Himbert, este último no apagar das luzes dos acréscimos finais. O brasileiro Endrick não teve participação direta em nenhum dos dois gols.
Nas penalidades, o camisa 9 converteu a última cobrança para o Lyon. Porém, a equipe já se encontrava atrás do placar e Florian Thauvin, ao marcar o último pênalti da decisão, levou o Lens para a próxima fase da Copa da França.
