Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após saída conturbada
Técnico teve bonita passagem pelo Rubro-Negro, mas acabou demitido
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de uma linda história como jogador e treinador, Filipe Luís deixou o Flamengo. O treinador foi demitido depois da vitória sobre o Madureira por 8 a 0 pela semifinal do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros mandaram um recado ao técnico.
Estrangeiros se revoltam com novo reforço do Flamengo: ‘Algo de errado’
Fora de Campo
Rivais reagem à chegada de Leonardo Jardim no Flamengo: ‘Não vai’
Fora de Campo
Europeus enlouquecem com atuação de ex-Botafogo: ‘Brilhante’
Fora de Campo
Dois dias depois do desligamento de Filipe Luís, o Flamengo anunciou a contratação do técnico Leonardo Jardim, que treinou o Cruzeiro em 2025. Além do campo, o português terá que conquistar os torcedores nas arquibancadas.
➡️Estrangeiros se revoltam com novo reforço do Flamengo: 'Algo de errado'
➡️Rivais reagem à chegada de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não vai'
Nas redes sociais, muitos rubro-negros mandaram mensagens de carinho ao técnico Filipe Luís. No Flamengo desde 2019, o brasileiro teve uma passagem de muito sucesso no clube do coração e deixou saudades. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários dos torcedores
Bastidores: em reunião com os jogadores, Boto aponta culpados por demissão de Filipe Luís no Flamengo
As últimas horas no Ninho do Urubu foram marcadas por um clima de despedida após a demissão do técnico Filipe Luís do Flamengo. Sem o treinador, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, se reuniu com os jogadores do Flamengo e fez um discurso duro. Ao falar sobre os responsáveis pela saída de Filipe, o dirigente português dividiu a culpa entre os atletas e a diretoria.
A reportagem do Lance! apurou que a reunião entre os rubro-negros foi para aparar as arestas e esclarecer o momento que a equipe enfrenta. No encontro, Boto garantiu que Filipe Luís não é o único responsável pelo momento do Flamengo e fez cobranças aos jogadores.
O dirigente afirmou que alguns dos atletas do Rubro-Negro "abusaram da liberdade dada por Filipe". Além disso, também usou Arrascaeta como exemplo de lição para atletas que buscam melhorias em renovação de contrato.
- (Arrascaeta) Entregou em campo e mostrou que merecia, e quando quisemos renovar pediu mais do que tinha pedido, e nós tivemos que dar - disse Boto aos jogadores do Flamengo sobre saída de Filipe Luís.
- Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar - finalizou o dirigente do Flamengo. Os trechos foram publicados, inicialmente, pelo "Coluna do Fla" e confirmados pela reportagem do Lance!.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols do Flamengo de Leonardo Jardim! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias