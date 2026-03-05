Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após saída conturbada

Depois de uma linda história como jogador e treinador, Filipe Luís deixou o Flamengo. O treinador foi demitido depois da vitória sobre o Madureira por 8 a 0 pela semifinal do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros mandaram um recado ao técnico.

continua após a publicidade

Dois dias depois do desligamento de Filipe Luís, o Flamengo anunciou a contratação do técnico Leonardo Jardim, que treinou o Cruzeiro em 2025. Além do campo, o português terá que conquistar os torcedores nas arquibancadas.

➡️Estrangeiros se revoltam com novo reforço do Flamengo: 'Algo de errado'

➡️Rivais reagem à chegada de Leonardo Jardim no Flamengo: 'Não vai'

Nas redes sociais, muitos rubro-negros mandaram mensagens de carinho ao técnico Filipe Luís. No Flamengo desde 2019, o brasileiro teve uma passagem de muito sucesso no clube do coração e deixou saudades. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores

Bastidores: em reunião com os jogadores, Boto aponta culpados por demissão de Filipe Luís no Flamengo

As últimas horas no Ninho do Urubu foram marcadas por um clima de despedida após a demissão do técnico Filipe Luís do Flamengo. Sem o treinador, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, se reuniu com os jogadores do Flamengo e fez um discurso duro. Ao falar sobre os responsáveis pela saída de Filipe, o dirigente português dividiu a culpa entre os atletas e a diretoria.

A reportagem do Lance! apurou que a reunião entre os rubro-negros foi para aparar as arestas e esclarecer o momento que a equipe enfrenta. No encontro, Boto garantiu que Filipe Luís não é o único responsável pelo momento do Flamengo e fez cobranças aos jogadores.

continua após a publicidade

O dirigente afirmou que alguns dos atletas do Rubro-Negro "abusaram da liberdade dada por Filipe". Além disso, também usou Arrascaeta como exemplo de lição para atletas que buscam melhorias em renovação de contrato.

- (Arrascaeta) Entregou em campo e mostrou que merecia, e quando quisemos renovar pediu mais do que tinha pedido, e nós tivemos que dar - disse Boto aos jogadores do Flamengo sobre saída de Filipe Luís.

- Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar - finalizou o dirigente do Flamengo. Os trechos foram publicados, inicialmente, pelo "Coluna do Fla" e confirmados pela reportagem do Lance!.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Flamengo de Leonardo Jardim! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.