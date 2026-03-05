Cruzeiro x Atlético-MG: FMF divulga parcial de ingressos para decisão
As equipes se enfrentam no próximo domingo
Um dia depois da abertura da venda dos ingressos para a decisão do Campeonato Mineiro, a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a primeira parcial. Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão, com torcida dividida.
Segundo a FMF, restam apenas pouco mais de 9 mil ingressos para o jogo. A carga total para o duelo é de 54.562 bilhetes. Sendo assim, cerca de 45 mil torcedores já adquiriram suas cadeiras.
Ainda restam ingressos para os setores Roxo Superior, Azul Inferior e Azul Superior. Os bilhetes para os locais seguem disponíveis para cruzeirenses e atleticanos.
Os interessados em comprar os bilhetes têm que acessar o site baladapp.com.br. As entradas disponíveis variam entre R$ 175 e R$ 400.
Divisão dos setores em Cruzeiro x Atlético-MG
CRUZEIRO: Roxo superior e inferior (portão B), amarelo superior e inferior (portão C), Sicoob superior e inferior (portão D)
ATLÉTICO: Roxo superior e inferior (portão A), laranja superior e inferior (portão F), Sicoob superior e inferior (portão E).
Como chegar ao Mineirão
O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.
Confira as principais opções de transporte:
Ônibus
Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.
Carro
O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.
Bicicleta
Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.
Táxi e aplicativos
Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.
