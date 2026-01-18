Vasco anuncia saída de Vegetti e faz homenagem ao atacante; veja vídeo
Jogador já havia sido anunciado pelo Cerro Porteño, seu novo clube; cruz-maltino publicou vídeo com lances do atacante
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco anunciou oficialmente a saída do atacante Pablo Vegetti, que acertou transferência para o Cerro Porteño, do Paraguai. Nas redes sociais, o cruz-maltino se despediu do argentino e prestou uma homenagem ao jogador, que defendeu o clube carioca durante três temporadas. Aos 37 anos, assinou contrato com os paraguaios por três anos.
Vasco promove seletiva para as categorias de base do futebol feminino
Futebol Feminino
Europeus citam atacante do Vasco como provável na Copa do Mundo: ‘Fora da caixa’
Fora de Campo
Volante do Vasco revela ajuda do pai de Rayan e comemora convocação para a Seleção Sub-16
Vasco
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Em sua passagem pelo Vasco, o "Pirata", como é apelidado, se tornou o jogador estrangeiro com mais gols pelo clube no século XXI. Foram 60 bolas na rede em 143 jogos defendendo o time. Nas redes sociais, a equipe publicou um vídeo com lances do argentino e agradeceu a dedicação de Vegetti ao longo das temporadas no Rio de Janeiro.
- O Vasco da Gama se despede de Pablo Vegetti e agradece ao Pirata por toda sua dedicação à Cruz de Malta. Desde agosto de 2023 no clube, Vegetti disputou 143 jogos e anotou 60 gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI - escreveu o clube na publicação.
O vídeo reúne lances de gols, comemorações do jogador, interações com a torcida do Vasco e outros momentos do argentino nos bastidores do clube. O anúncio da saída de Vegetti aconteceu após o anúncio oficial do Cero Porteño, feito no sábado (17).
Vasco não se opôs à negociação de Vegetti
Vegetti e o clube paraguaio vinham negociando a transferência já há algumas semanas. Na quinta-feira (15), o atacante pediu à diretoria do Vasco que fosse liberado para mudar de clube. O vínculo do camisa 99 com o cruzmaltino era válido até dezembro deste ano.
O Vasco não se opôs à negociação, mesmo que não receba nenhum tipo de compensação financeira. Além de considerar o momento da carreira de Vegetti, o clube carioca terá um alívio na folha de pagamento — o salário do atacante argentino era um dos mais altos do clube.
+Aposte na vitória do Vascão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias