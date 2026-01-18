Vasco anuncia saída de Vegetti e faz homenagem ao atacante; veja vídeo

O Vasco anunciou oficialmente a saída do atacante Pablo Vegetti, que acertou transferência para o Cerro Porteño, do Paraguai. Nas redes sociais, o cruz-maltino se despediu do argentino e prestou uma homenagem ao jogador, que defendeu o clube carioca durante três temporadas. Aos 37 anos, assinou contrato com os paraguaios por três anos.

Em sua passagem pelo Vasco, o "Pirata", como é apelidado, se tornou o jogador estrangeiro com mais gols pelo clube no século XXI. Foram 60 bolas na rede em 143 jogos defendendo o time. Nas redes sociais, a equipe publicou um vídeo com lances do argentino e agradeceu a dedicação de Vegetti ao longo das temporadas no Rio de Janeiro.

- O Vasco da Gama se despede de Pablo Vegetti e agradece ao Pirata por toda sua dedicação à Cruz de Malta. Desde agosto de 2023 no clube, Vegetti disputou 143 jogos e anotou 60 gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI - escreveu o clube na publicação.

O vídeo reúne lances de gols, comemorações do jogador, interações com a torcida do Vasco e outros momentos do argentino nos bastidores do clube. O anúncio da saída de Vegetti aconteceu após o anúncio oficial do Cero Porteño, feito no sábado (17).

Vasco não se opôs à negociação de Vegetti

Vegetti e o clube paraguaio vinham negociando a transferência já há algumas semanas. Na quinta-feira (15), o atacante pediu à diretoria do Vasco que fosse liberado para mudar de clube. O vínculo do camisa 99 com o cruzmaltino era válido até dezembro deste ano.

O Vasco não se opôs à negociação, mesmo que não receba nenhum tipo de compensação financeira. Além de considerar o momento da carreira de Vegetti, o clube carioca terá um alívio na folha de pagamento — o salário do atacante argentino era um dos mais altos do clube.

