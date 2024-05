Palpite: Cobresal x São Paulo – Copa Libertadores – 8/5/2024

Foto: Jhony Pinho/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Lanterna do Grupo B, o Cobresal terá a difícil missão de encarar o vice-líder, São Paulo, na quarta rodada da Copa Libertadores. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (8). As equipes se encontram no Estádio El Cobre, em Atacama, Chile. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Cobresal x São Paulo

Realizando atuações bem abaixo das expectativas na atual temporada, o Cobresal venceu apenas duas partidas em 2024. Enquanto isso, o São Paulo segue em ascensão desde a saída de Thiago Carpini, estando há cinco rodadas consecutivas sem derrotas.

Atravessando uma péssima fase desde o início do ano, o Cobresal dificilmente irá surpreender o clube brasileiro. Mesmo com o mando de campo, o São Paulo segue com performances cada vez mais sólidas, além de ter um elenco mais qualificado tecnicamente que seu adversário. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – São Paulo

Cobresal e seu desempenho atual

O Cobresal segue com resultados pífios nas competições que disputa neste primeiro semestre de 2024. No Campeonato Chileno, beira a zona de rebaixamento e figura na antepenúltima colocação da tabela.

Mesmo assim, o elenco conseguiu recentemente suas primeiras vitórias do ano. Dos quatorze jogos disputados, venceu dois, sendo ambos os triunfos nas últimas cinco vezes que entrou em campo.

Na Copa Libertadores, ainda busca seus primeiros três pontos. Durante sua trajetória, enfrentou o Talleres de Córdoba, São Paulo e Barcelona de Guayaquil, onde somou apenas um ponto diante destas equipes.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo tem performances cada vez mais convincentes na atual temporada. Desde a saída de Thiago Carpini, o elenco segue invicto em todas as competições que disputa.

Na Copa Libertadores, estreou com derrota, mas venceu as duas últimas rodadas ao enfrentar o próprio Cobresal e o Barcelona de Guayaquil, conseguindo ocupar a vice-liderança do Grupo B ao final da terceira jornada.

Na mais recente aparição do Tricolor Paulista, conquistou uma importantíssima vitória na quinta rodada do Brasileirão, batendo o Vitória por 3 a 1. Dessa forma, ocupa a oitava posição da tabela na Série A.