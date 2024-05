Palpite: Eintracht Frankfurt x Leipzig – Campeonato Alemão – 18/5/2024

AFP







Publicada em 18/05/2024

Ainda brigando para se manter entre os seis primeiros colocados, o Eintracht Frankfurt recebe o Leipzig, que terminará na quarta posição independente de qualquer resultado desta rodada final. O jogo começa às 10h30 (de Brasília) de sábado (18). As equipes se encontram no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Eintracht Frankfurt x Leipzig

O Eintracht Frankfurt segue com dificuldade de vencer na reta final do Campeonato Alemão, correndo risco de perder a sexta colocação caso seja derrotado na rodada final. Enquanto isso, o Leipzig realizou uma temporada que cumpre as expectativas da diretoria e de seus torcedores, onde apesar de não ter brigado pelo título, terminou com folga no G4 da Bundesliga.

Ainda tendo motivos para pontuar na última rodada, o Eintracht Frankfurt deve aproveitar o mando de campo e atuar de maneira agressiva com o apoio de sua torcida, podendo sair com a vitória contra uma equipe desinteressada em pontuar. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Eintracht Frankfurt”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Eintracht Frankfurt

​- 2.80 na bet365

- 2.82 na Betano

- 2.90 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Eintracht Frankfurt e seu desempenho atual

O Eintracht Frankfurt que vinha realizando uma excelente temporada na Bundesliga e chegou a brigar por vaga entre os quatro primeiros colocados, terá que se contentar com a sexta posição da tabela.

Isso porque caiu de rendimento na reta final da competição, tendo apenas uma vitória nas últimas oito rodadas disputadas.

Seu confronto mais recente foi contra o Borussia Monchengladbach, em partida que mesmo atuando como visitante, saiu com o empate em 1 a 1 no marcador.

Leipzig e sua última performance

O Leipzig chega em situação bastante confortável para a última rodada do Campeonato Alemão, tendo vaga assegurada no G4 após sua excelente sequência de resultados na reta final.

Por este motivo, a equipe não precisa pontuar em sua última aparição, já que terminará na quarta colocação independente dos resultados da 34ª rodada.

Mesmo assim, é interessante ao clube conservar a longa invencibilidade que carrega neste momento, estado invicto há 10 partidas seguidas, sendo seu resultado mais recente um empate, por 1 a 1, contra o Werder Bremen.