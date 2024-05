Palpite: Crystal Palace x Aston Villa – Campeonato Inglês – 19/5/2024

(Photo by Oli SCARFF / AFP) /







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 01:08 • São Paulo (SP)

Após a derrota do Tottenham na rodada anterior, o Aston Villa não possui mais motivos para se preocupar na atual temporada, tendo vaga garantida na Champions League da temporada que vem. Enquanto isso, o Crystal Palace chega com a moral elevada para a última rodada, estando há seis partidas invicto. O jogo começa às 12h (de Brasília) de domingo (19). As equipes se encontram no Selhurst Park Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista no STAR+.

Palpite Crystal Palace x Aston Villa

Vindo de sua melhor sequência de resultados na temporada, o Crystal Palace venceu cinco dos últimos seis jogos disputados na Premier League. Enquanto isso, o Aston Villa não vence há três rodadas, mas já está garantido na quarta posição ao final da 38ª jornada.

Qualquer aposta neste confronto soará como arriscada, já que as duas equipes não possuem motivos para pontuar e dificilmente irão buscar motivação para encontrar a virada caso comecem em desvantagem. Por este motivo, acreditamos no favoritismo do elenco mais qualificado tecnicamente. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Aston Villa”.

Crystal Palace e seu desempenho atual

O Crystal Palace teve um inesperado aumento de produtividade na reta final do Campeonato Inglês. Nas seis últimas rodadas, venceu cinco delas, chegando na última jornada com chance de terminar na metade superior da tabela.

Os triunfos mais recentes da equipe surpreendem ainda mais. Depois de golear o Manchester United por 4 a 0 no Selhurst Park, venceu o Wolverhampton, fora de casa, por 3 a 1.

A última derrota do elenco comandado por Oliver Glasner aconteceu no dia 6 de abril, quando teve o mando de campo contra o Manchester City e foi superado por 4 a 2.

Aston Villa e sua última performance

O Aston Villa sentiu a pressão de brigar pelas primeiras posições do Campeonato Inglês na reta final da competição, não conseguindo vencer mais desde a 34ª rodada.

Mesmo assim, já havia feito uma brilhante campanha durante toda a temporada e chegou com “gordura pra queimar” nas últimas rodadas.

Dito e feito, mesmo com o empate na última rodada contra o Liverpool por 3 a 3, não pode mais ser alcançado na última rodada da Premier League, tendo cinco pontos a mais que o 5º colocado, Tottenham.