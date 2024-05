Palpite: Brighton x Manchester United – Campeonato Inglês – 19/5/2024

OLI SCARFF / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Sem razões para somar pontos, as duas equipes finalizam sua participação no Campeonato Inglês com uma campanha bem abaixo das expectativas, já que ambas terminaram na zona mista da tabela. O jogo começa às 12h (de Brasília) de domingo (19). As equipes se encontram no Falmer Stadium, em Brighton, Inglaterra. Assista no STAR+.

Palpite Brighton x Manchester United

Com apenas uma vitória nas últimas nove rodadas disputadas, o Brighton teve uma enorme queda de rendimento ao longo da competição, podendo terminar na metade inferior da tabela. Enquanto isso, o Manchester United voltou a vencer na jornada passada, mas também terminará na zona mista independente do resultado deste confronto.

Em busca da redenção de um final de temporada decepcionante, o Brighton virá com força máxima contra o United para a última rodada, sendo possível que volte a somar três pontos no Falmer Stadium. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Brighton”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Brighton

​- 2.05 na bet365

- 2.12 na Betano

Porém, passou longe de brigar nesta região da tabela, estando no momento na 10ª posição com 48 pontos conquistados.

Nas últimas nove rodadas disputadas, o Brighton foi capaz de vencer uma única rodada, contra o Aston Villa, tendo perdido ou empatado nas outras oito partidas.

Manchester United e sua última performance

O Manchester United voltou a vencer na última rodada disputada na Premier League. Em confronto que se despediu de Old Trafford na atual temporada, venceu o Newcastle por 3 a 2.

Mesmo assim, a campanha do clube foi um desastre na competição. Com 57 pontos somados, não possui mais chances matemáticas de terminar entre os seis primeiros colocados, tendo que se contentar com a zona mista da tabela.

Mesmo assim, os Red Devils ainda terão uma última chance de salvar a temporada. No próximo sábado (25), disputam a decisão da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no Estádio de Wembley.