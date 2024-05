Qual será o salário de Cássio no Cruzeiro? Veja valores

É questão de tempo para a saída de Cássio do Corinthians ser sacramentada. A diretoria do clube e os empresários do goleiro discutem detalhes para a rescisão contratual. O destino será o Cruzeiro, que fez uma proposta de três anos de contrato ao atleta.



Mas, afinal, quanto Cássio vai receber na Raposa? O valor é maior do que ele recebe atualmente no Corinthians? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.



